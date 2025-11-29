A brit pénzügyminisztert hazugságon kapták

A brit pénzügyminisztert azzal vádolják, hogy félrevezette a nyilvánosságot a költségvetési vita előtti hetekben, amikor arról beszélt, hogy súlyos hiány fenyegeti az államháztartást. A kritikusok szerint Rachel Reeves „hazugságokra építve” készítette elő az adóemeléseket.

A kritikusok szerint Rachel Reeves (j) „hazugságokra építve” készítette elő az adóemeléseket

Súlyos politikai botrány bontakozik ki Nagy-Britanniában, miután kiderült, Rachel Reeves pénzügyminiszter hazudott a brit költségvetési hiány kapcsán, hogy ezzel igazolja az adóemelések szükségességét – írja a The Telegraph.

Hetek óta arról szólnak a hírek Nagy-Britanniában, hogy a pénzügyminisztérium 30 milliárdos hiánnyal néz szembe és annak finanszírozásából minden brit állampolgárnak ki kell vennie a részét. A friss információk szerint azonban már október 31-én közölték a pénzügyminiszterrel: valójában 4,2 milliárd fontnyi költségvetési mozgástér áll rendelkezésre, vagyis adóemelések nélkül is teljesíthetők a kitűzött célok egészen 2030-ig. A botrány tovább nőtt, amikor Sir Mel Stride az Egyesült Királyság árnyékkormányának pénzügyminisztere kijelentette:

Most már ismerjük az igazságot

Szerinte a pénzügyminiszter mindvégig tisztában volt azzal, hogy nincs akkora baj, mint amire hivatkozott, ennek ellenére mégis adóemelést fontolgatott. Stride szerint mindez csak elterelés volt és a jóléti kiadások növelését szolgálta. Állítása szerint a brit lakosságot „szándékosan vezették félre”, sőt egyesek a politikus nyilatkozatai miatt magasabb jelzálogkamatokkal is szembesülhettek.

A konzervatív Neil O’Brien még keményebben fogalmazott: szerinte Reeves tudatosan félrevezette a közvéleményt csak azért, hogy később a számok kedvezőbbnek tűnjenek. A Taxpayers’ Alliance szóvivője, William Yarwood úgy fogalmazott:

Reeves Brüsszelt, a torykat és a világgazdaságot hibáztatta, de hazudott.

Reeves azzal védekezett, hogy az ő feladata, hogy megvédje a családokat az infláció és a magas kamatok hatásaitól, és biztosítsa, hogy az ország ne térjen vissza a megszorítások korszakába. A pénzügyminiszter a jelenlegi helyzetet részben a korábbi kormányok döntéseinek, az „elsietett Brexitnek” és a koronavírus járvány hatásainak tulajdonította.

A brit kormány tagadja a félrevezetést, de a vita ezzel még nem zárult le – sokan választ várnak arra, miért beszélt növekvő hiányról a miniszter, miközben a hivatalos számok ennek az ellenkezőjét mutatták. Idén a korábban lojálisnak hitt politikusok már nyíltan felléptek a brit miniszterelnök és pénzügyminisztere, Rachel Reeves ellen – írta meg az Origo.