Nick Walsh elemző szerint a legfontosabb kérdés az, hogy bármilyen megállapodás valóban megállítja-e a háborút.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter európai szövetségeseinek azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok békemegállapodást akar kötni, mielőtt bármilyen biztonsági garanciát vállalna Ukrajna számára

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke elállt a hálaadásnapi határidőtől, amely az ukrajnai megállapodásra vonatkozott, annak ellenére, hogy béketeremtőként szeretne látszani – írja a CNN.

A lap elemzője, Nick Walsh szerint a döntés kulcsfontosságú jelzés arra vonatkozóan, hogy a békekezdeményezés közelgő kimenetele valószínűleg nem fog hirtelen megállapodáshoz vezetni. Várhatóan először Moszkvában találkozik Trump különmegbízottja, Steve Witkoff orosz tisztviselőkkel.

A Kijev és Moszkva közötti különbségek továbbra is túlságosan nyilvánvalóak, míg hajthatatlanságuk okai túlságosan átitatódnak az áldozathozatalban, a szorongásban és a vérontásban.

Az elemző szerint Vlagyimir Putyin vonakodni látszik elfogadni azokat a javaslatokat, amelyek nem hagyják az ellenőrzést Ukrajna Donyeck régiójának teljes keleti része felett.

Egyértelmű, hogy az amerikai béketerv legújabb változata kizárja ezt a kulcsfontosságú engedményt, mivel sem Kijev, sem európai szövetségesei nem tartják katonai vagy politikai szempontból körültekintőnek, hogy beleegyezzenek ebbe a feltételbe.

Walsh szerint, tekintve a háború tízéves történetét – három orosz invázió Ukrajna területén, évekig tartó diplomácia és megtévesztés –, okkal kételkedhetünk Moszkva őszinteségében.

Ez az ismétlődő, ciklikus kudarc a két harcoló fél közötti szakadék megértésében az, amiért a haladás mindig olyan közelinek, mégis elérhetetlennek tűnik.

A cikk szerint a javasolt megállapodás nagy része hipotetikus, elméleti elképzeléseket tartalmaz a jövőbeli szövetségekről, finanszírozásról vagy korlátozásokról. Idővel ezek az elemek valami gyakorlatiasabbá válhatnak, vagy akár teljesen eltűnhetnek.

Megjegyzik, hogy ha Ukrajna valóban békére vágyik, akkor nem lesz szüksége a megállapodástervezetben előirányzott 600 000 fős hadseregre. Emellett a NATO-tagság valószínűleg kevésbé lesz sürgős és kevésbé megfelelő békeidőben, amikor Ukrajnának a háború utáni gazdasági katasztrófával kell megküzdenie.

Ami Oroszország G8-ba való visszatérését illeti, az elemző valószínűtlennek tartja, hogy Putyin a csúcstalálkozón kezet fogna az őt még mindig megvető európai államok vezetőivel.

Walsh azt is megjegyezte, hogy Ukrajna talpra állásának kérdése még mindig megoldandó, különösen az, hogy ki fogja fizetni ezt a folyamatot.

Walsh azonban hangsúlyozza, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy vajon bármilyen megállapodás valóban megállítja-e a háborút. Ezért nem zárja ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek valószínűleg egy újabb szörnyű kompromisszummal kell szembenéznie.

„Ha megkötik a megállapodást, az rossz döntés lesz. Nincs más választás, ha hosszú távon, mint korábban, a Kreml nem tartja be a megállapodást” – jegyezte meg az elemző.

Walsh azt is elmondta, hogy az ukrán hadsereg személyi válsággal néz szembe. Kijev európai szövetségeseitől jövő évi finanszírozása is kétséges. Eközben a fronton Oroszország gyorsan halad előre Zaporizzsjában, lassan, de elkerülhetetlenül Pokrovszkban, Donyeck megyében, és Kupjanszkban, északabbra.

„Ukrajna nem tud ennyi támadást leküzdeni ilyen kevés katonával” – véli az elemző.

Azt sugallja, hogy a Zelenszkijért folytatott küzdelem kockázatokkal jár. Az elmúlt 10 hónap kemény munkájának, diplomáciai zűrzavarának és hirtelen változásainak kumulatív hatása azonban egy elképzelhetetlen megállapodást hozott közelebb a valósághoz.

Walsh nem zárja ki, hogy a ciklus újra megismétlődik.

„Trump különmegbízottja, Witkoff, moszkvai látogatása során valószínűleg ismét azt fogja hallani, hogy Putyin nem vonja vissza azt a követelését, hogy Ukrajna a békéért cserébe adja át a donyecki régiót. Witkoff ezt jelenti majd Trumpnak. Zelenszkijre ismét nyomást fognak gyakorolni, és újabb, hálaadásnapi stílusú határidőt tűzhetnek ki” – jósolja az elemző.

USA „békemegállapodás”: legfrissebb hírek

Az Unian korábban arról számolt be, hogy az Európai Parlament egy új állásfoglalásban bírálta az Egyesült Államok azon kísérleteit, hogy Ukrajna háta mögött háttértárgyalásokat folytassanak Oroszországgal, és eredményeiket Kijevre kényszerítsék. Ezért az európai parlamenti képviselők felszólították az Európai Uniót, hogy vállaljon nagyobb felelősséget az ukrajnai béke előmozdításában. Az európai parlamenti képviselők hangsúlyozták, hogy a békemegállapodás nem korlátozhatja Ukrajna azon képességét, hogy megvédje magát az újabb támadásoktól.

