Külföld
Zelenszkij megkezdte a tisztogatást
Az ukrán elnök utasításokat adott az SZBU-nak Jermak lemondása után
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítást adott ki az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU) Andrij Jermak hivatalvezetőjének menesztését követően. Ezt este a Telegram csatornáján tartott beszédében jelentette be.
„Túl sok negativitás érkezik a régiókból. Lesznek következtetések és döntéseim” – jelentette ki az ukrán vezető.
Elmondása szerint az SZBU vizsgálatot fog lefolytatni a régiókban működő bűnüldöző szervek tevékenységével kapcsolatban – írta meg a Lenta.ru.
November 28-án az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nyomozói házkutatást tartottak Jermak otthonában. Később ő maga is megerősítette ezt az információt.