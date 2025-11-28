2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Zelenszkij megkezdte a tisztogatást

Az ukrán elnök utasításokat adott az SZBU-nak Jermak lemondása után

MH
 2025. november 28. péntek. 20:14
Zelenszkij utasította az Ukrán Biztonsági Szolgálatot (SZBU), hogy folytasson vizsgálatot a régiók bűnüldöző szerveivel kapcsolatban.

Zelenszkij megkezdte a tisztogatást
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a listán töpreng?
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítást adott ki az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU) Andrij Jermak hivatalvezetőjének menesztését követően. Ezt este a Telegram csatornáján tartott beszédében jelentette be.

„Túl sok negativitás érkezik a régiókból. Lesznek következtetések és döntéseim” – jelentette ki az ukrán vezető.

Elmondása szerint az SZBU vizsgálatot fog lefolytatni a régiókban működő bűnüldöző szervek tevékenységével kapcsolatban – írta meg a Lenta.ru.

November 28-án az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nyomozói házkutatást tartottak Jermak otthonában. Később ő maga is megerősítette ezt az információt.

