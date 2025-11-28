2025. december 7., vasárnap

Washington és Moszkva egy hónapon belül

Ezt kevesen mondhatják el magukról

MH
 2025. november 28. péntek. 12:14
Magyarország miniszterelnöke az energiaellátásról és az ukrajnai konfliktus rendezéséről fog tárgyalni Putyinnal. Orbán Viktor megérkezett Moszkvába.

Orbán Viktor miniszterelnököt Moszkvában fogadta Vlagyimir Putyin (b) orosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Alexander Nemenov

Orbán Viktor megérkezett Oroszországba, és a moszkvai Vnukovo repülőtéren landolt – jelentette a TASZSZ tudósítója. A magyar kormányfő korábban azt közölte, hogy az energiaellátásról és az ukrajnai konfliktus rendezéséről kíván tárgyalni Putyinnal.

Szijjártó Péter külügyminiszter Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy Orbán Viktorral utazott maga a külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint az ő helyettese, Csepreghy Nándor is – írja a Mandiner.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője szerint pedig a tárgyaláson részt vesz Putyin külpolitikai tanácsadója, valamint Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is.

A Kreml honlapján közzétett információk szerint Putyin, mint Oroszország elnöke, eddig tizenkétszer találkozott Orbán Viktorral, legutóbb 2024 júliusában, amikor a magyar miniszterelnök Oroszországot, Ukrajnát, Kínát és az Egyesült Államokat is felkereste békefenntartó missziója keretében.

