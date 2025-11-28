2025. december 7., vasárnap

Előd

Von der Leyen figyelmébe ajánlották a 7-es cikk szerinti eljárás folytatását

Határozottabb fellépést sürget Oroszországgal szemben

MH
 2025. november 28. péntek. 11:13
Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét Moszkvába utazik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon, megkerülve az EU diplomáciáját Ukrajna ügyében.

Ursula von der Leyen
Fotó: AFP/Jure Makovec

"Marc Losteau, a Közép-európai Egyetem bécsi munkatársa szerint Európának világossá kell tennie, hogy Orbán nem képviseli az Uniót" – idézi az EUobserver cikkét a Mandiner.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő határozottabb fellépést sürgetnek Oroszországgal szemben. Az EUobserver kiemeli: Orbán lépései tovább rombolják európai megítélését, miközben pártja hazai támogatottsága csökken; Losteau meglátása szerint most lenne időszerű előrelépni az ellene folyó 7-es cikk szerinti eljárásban.

