Von der Leyen figyelmébe ajánlották a 7-es cikk szerinti eljárás folytatását
Határozottabb fellépést sürget Oroszországgal szemben
"Marc Losteau, a Közép-európai Egyetem bécsi munkatársa szerint Európának világossá kell tennie, hogy Orbán nem képviseli az Uniót" – idézi az EUobserver cikkét a Mandiner.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő határozottabb fellépést sürgetnek Oroszországgal szemben. Az EUobserver kiemeli: Orbán lépései tovább rombolják európai megítélését, miközben pártja hazai támogatottsága csökken; Losteau meglátása szerint most lenne időszerű előrelépni az ellene folyó 7-es cikk szerinti eljárásban.