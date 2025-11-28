Véres hetet zár az ukrán hadsereg

Robbanásokkal teli hetet zár az ukrán hadsereg. A számtalan útjára indított ukrán drón és rakéta orosz repülőtereket, olajfinomítókat és bombázójavító üzemet ért. A támadások mintázatait elemezve az oroszok hiába vélték felfedezni az összefüggéseket, az ukrán hadsereg gyorsasága miatt nem tudták kivédeni a támadásokat.

Komplex csapásmérő műveletnek voltak szemtanúi Oroszországban, amelynek során egymástól több száz kilométerre lévő célpontokat ért támadás. A több tucat ukrán drón eltalált és megrongált egy orosz katonai repülőteret, egy bombázójavító üzemet, egy kamikazedrón-gyárat, egy high-tech légvédelmi egységet és két olajfinomítót – közölte a Kyiv Post.

A héten a Bars sugárhajtású drónok, Neptune cirkálórakéták és drónok által végrehajtott, hosszú távot lefedő légitámadások az orosz Azovi-tengeri kikötőváros, Taganrog, a Fekete-tengeri kikötőváros, Novorosszijszk és a Fekete-tengeri, Szocsi közelében található kikötőváros, Tuapsze létesítményeit érték – áll az ukrán vezérkar kedd reggeli közleményében.

Ukrajna napokkal később megtámadta a szaratovi olajfinomítót és repülőteret az oroszok által megszállt Krímben – közölte az ukrán vezérkar a The Kyiv Independent jelentése szerint.

Putyin kijelentette, hogy Oroszország csak akkor állítja le katonai erejét, ha Kijev maradéktalanul visszavonul a Moszkva által igényelt területekről.

Ugyanakkor az orosz elnök tagadta, hogy bármilyen fenyegetést jelentene Európára, és az amerikai tervet lehetséges tárgyalási alapnak nevezte.

A vezérkarban egymásra mutogatás folyik

Az ukrán támadások 2023 óta egyre gyakrabban alkalmazzák azt a taktikát, hogy egy adott területet lefedő orosz légvédelmi rendszereket vesznek célba azzal a céllal, hogy azok károsodás vagy helyszínváltás miatt működésképtelenné váljanak, néhány nappal vagy akár órával azelőtt, hogy precíziós támadást indítanának egy nagy értékű célpont ellen, amelyet a légvédelmi egységnek kellett volna védenie.

A Kyiv Post által áttekintett források szerint Taganrogban drónok és valószínűleg rakéták támadták meg és rongálták meg a Beriev TANTK repülőgépgyárat, amely a Tu-95MS (NATO: „Bear”) hosszú távú bombázók és a Beriev A-50 AEW&C (légi korai figyelmeztető és parancsnoki) felderítő repülőgépek javításával foglalkozik. A független orosz hírügynökség, az Astra robbanásokról és nagyszabású tüzekről számolt be ezeknek a létesítményeknek a területén.

A Novorosszijszk környékén elhelyezett S-400 rendszer, amelynek hatótávolsága 400 kilométer, az orosz légvédelmi hálózat kulcsfontosságú eleme, amely a Fekete-tenger nyugati partját és az Azovi-tengert is lefedi, ahol Taganrog található.

A Boeing által gyártott AWACS-rendszer egy Boeing 707-320B repülőgép vázára épülő légi figyelmeztető és irányító rendszer. Felderítési, parancsnoklási és irányítási, valamint kommunikációs funkciókat lát el taktikai és védelmi feladatokhoz. Elvesztése a kritikus funkciókat, mint a korai figyelmeztetés, a harctéri irányítás és a vadászgépek műveleteinek ellenőrzése, veszélyezteti.

A Kyiv Post által áttekintett videók, fényképek és közösségimédia-kommentek nem találtak bizonyítékot arra, hogy a hétfőről keddre virradó éjszaka a Taganrog repülőteret Kalasnyikov puskáknál kifinomultabb, nagy hatótávolságú rakéták vagy légvédelmi rendszerek védték volna, ami arra utalhat, hogy az ukrán támadások korábban megbénították ezeket a védelmi rendszereket. Az ukrán fegyveres erők kedd előtt legalább négyszer támadták meg drónokkal a Beriev TANTK repülőgépgyárat – adta hírül a vg.hu.