Váratlan fordulat az Északi Áramlat felrobbantójának ügyében

2022. szeptember 26-án történtek a robbantások

 2025. november 28. péntek. 14:45
A német Szövetségi Bíróság vizsgálóbírája végrehajtotta Sergey K., az ukrán állampolgár őrizetbe vételét, akit az Északi Áramlat-1 és -2 gázvezetékek elleni merénylettel gyanúsítanak. A robbantások 2022. szeptember 26-án történtek.

Az Északi Áramlat-2 gázvezetéknél keletkezett gázszivárgás 2022. szeptember 27-én
Fotó: AFP/Handout/Handout/Danish Defence

A német Szövetségi Bíróság vizsgálóbírája november 28-án végrehajtotta az ukrán állampolgár, Sergey K. őrizetbe vételére kiadott parancsot. A férfit az Északi Áramlat-1 és –2 gázvezetékek elleni merénylettel kapcsolatban gyanúsítják – jelentette a Német Szövetségi Főügyészség.

"A Szövetségi Bíróság vizsgálóbírája ma végrehajtotta az ukrán állampolgár, Sergey K. őrizetbe vételére kiadott parancsot" – áll a hivatal közleményében.

Az ügy hátterében az áll, hogy a két orosz exportgázvezeték, az Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 2022. szeptember 26-án robbant fel.

Németország, Dánia és Svédország sem zárta ki a szándékos szabotázst. A gázvezetékek üzemeltetője, a Nord Stream AG hangsúlyozta, hogy a károk példa nélküli mértékűek, és a javítás idejét nem lehet meghatározni. Az Orosz Főügyészség nemzetközi terrorcselekmény miatt indított eljárást. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője kiemelte, hogy Oroszország többször is kérte az adatokat a robbantásokkal kapcsolatban, de egyszer sem kapott választ – írja az Origo.

