Válaszokat vár Varsó Kijevtől

Lengyelország változatlanul támogatja Ukrajnát, de magyarázatot vár el a korrupciós ügyről, amely nem könnyíti meg a folyamatban lévő béketárgyalásokat - jelentette ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfő-helyettes és védelmi miniszter pénteki sajtóértekezletén.

Újságírói kérdésre arra reagált, hogy pénteken az ukrán korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak Andrij Jermaknál, az ukrán elnöki iroda vezetőjénél. Ukrajna jelenleg „nehéz időszakon megy keresztül, és a kormány legfelsőbb szintjein esetleg felmerülő korrupció kérdése nem segíti elő a folyamatban lévő béketárgyalásokat” - fogalmazott Kosiniak-Kamysz. Hozzátette: az ügy „nem jó hír Lengyelország és Nyugat-Európa számára”, mert az európai biztonság határa „jelenleg az orosz-ukrán frontvonalon található”.

Reményének adott hangot, hogy Ukrajna „négy év óta folytatott hősies védelmét nem hiúsítják meg olyan ügyek, amelyek (…) az Ukrajnával szemben ellenséges erők által is szított érzelmeket keltenek”. Kosiniak-Kamysz aláhúzta: magyarázatot vár a korrupciós ügyre. „Ukrajna támogatására vonatkozó stratégiánk változatlan marad (…), de lehetetlen például az Európai Unióhoz csatlakozni a korrupcióellenes politika átláthatósága nélkül” - jelentette ki a lengyel politikus.