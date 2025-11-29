Ultimátumot kapott Zelenszkij

Michael McGrath uniós biztos nem kertelt: Kijev csak akkor álmodhat a csatlakozásról, ha bilincsbe veri a saját oligarcháit és politikusait.

Kijevnek büntetőeljárást kell indítania a politikában és az üzleti életben a korrupt személyek ellen, ha csatlakozni akar az EU-hoz – figyelmeztetett Michael McGrath a Politico szerint, miközben egyre nagyobb nyomás nehezedik az ukrán elnökre a korrupciós vádak miatt.

A lapnak adott interjúban Michael McGrath európai igazságügyi biztos kijelentette, hogy bár az ukrán reformfolyamat „hosszú út”, McGrath úgy véli, hogy Kijev „minden tőle telhetőt megtesz” a korrupció visszaszorítása érdekében, és hozzátette, hogy rendszeresen kapcsolatot tart a hatóságokkal a fejleményekről.

Minden tagjelölt országban léteznie kell egy hatékony rendszernek a magas szintű korrupciós ügyek kezelésére

– mondta McGrath. „Szükség van hatékony nyomozási, vádemelési és ítélkezési mechanizmusokra, és az e területeken elért eredmények bemutatása valamennyi tagállamunk, valamint természetesen az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országok számára is kötelező.”

A Politico nyomán a Mandiner azt írja, McGrath nyilatkozatát követően korrupcióellenes nyomozók razziát tartottak Zelenszkij egyik legbefolyásosabb tanácsadója, Andrij Jermak székhelyén, a folyamatban lévő eljárás részeként.

A nyomozás Ukrajna számára rendkívül érzékeny időszakban zajlik, mivel Donald Trump amerikai elnök arra ösztönzi Zelenszkijt, hogy fogadjon el egy olyan békeszerződést, amely területek átadását írná elő Oroszország számára. Ukrajna jelenleg az EU-tagságra pályázik, bár Magyarország ellenállása lassítja a folyamatot – mutat rá a lap.

McGrath szerint „ugyanazok a szabályok vonatkoznak minden tagjelölt országra”, hozzátéve, hogy „a jogállamiság és az igazságszolgáltatás reformja a csatlakozási folyamat középpontjában áll”.

„Nagyon nyílt és őszinte kapcsolatot ápolunk az ukrán hatóságokkal ezekkel a követelményekkel kapcsolatban” – mondta.

Ezeket a jogállamisági normákat minden EU-hoz csatlakozni kívánó országnak teljesítenie kell

– tette hozzá. „Ha ezt nem teszik meg, akkor nem kapnak támogatást az Európai Unió tagállamaitól a csatlakozási folyamat előrehaladásához.”

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna eleget tesz-e a követelményeknek, így válaszolt: „Úgy gondolom, hogy mindent megtesznek a szükséges színvonal eléréséért. Ez egy hosszú folyamat, amelynek alakulását szorosan figyelemmel kísérjük, és folyamatos kapcsolatban állunk az ukrán hatóságokkal azokban a kérdésekben, amelyekre felhívják a figyelmünket, vagy amelyekről nyilvánosan beszámolnak.”