A Trump-adminisztráció kész elismerni a Krímet és Ukrajna más megszállt területeit Oroszország részeként, hogy rávegye a Kremlt egy háború lezárásáról szóló megállapodás aláírására. Ezzel a javaslattal küldi Trump különmegbízottját, Steve Witkoffot és saját vejét, Jared Kushnert Moszkvába – írja a The Telegraph.

„Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az amerikaiakat nem érdekli Európa álláspontja. Azt mondják, hogy az európaiak azt tehetnek, amit akarnak” – mondta egy névtelenséget kérő, tájékozott forrás a kiadványnak.

A Telegraph megjegyzi, hogy egy nappal korábban Vlagyimir Putyin egy nyilvános nyilatkozatban szintén megemlítette, hogy Washington részéről a Krím, Donyeck és Luhanszk megye orosz területként való jogi elismerése lesz az egyik kulcskérdés a béketárgyalásokon.

A kiadvány arra is emlékeztet, hogy a 28 pontos „béketerv” kezdeti változata, amelyet Witkoff fogalmazott meg orosz tisztviselőkkel folytatott megbeszéléseket követően, tartalmazott egy záradékot Amerika „de facto” elismeréséről az orosz szuverenitásról a Krím és Donbász két régiója felett.

És bár az ukrán és amerikai tisztviselők közötti genfi ​​tárgyalások során sikerült módosítani ezt a dokumentumot, és Moszkva számára kevésbé kedvezővé tenni, a The Telegraph számos forrása szerint az elfoglalt területek oroszként való elismerése továbbra is a Fehér Ház stratégiájának része.

A kiadvány ugyanakkor megjegyzi, hogy Kijevet nem fogják kényszeríteni arra, hogy elismerje Oroszország ellenőrzését a megszállt területek felett.