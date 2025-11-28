Több órán át tartott a moszkvai tárgyalás

Csaknem négy órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Viktor Orbán magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben - közölte a RIA Novosztyi hírügynökség.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra. Megjegyezte, hogy Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból - mondta.

Novak hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba. Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén„ - tette hozzá Novak. Kereskedelmi és gazdasági együttműködésünk az energetika területén fejlődik. A magyar vállalatok által hazánkban megvalósított projektek is sikeresen működnek. Folytatni fogjuk a munkát. Látjuk magyar partnereink szándékát. Ez kölcsönösen teljesen előnyös. Ezért hatékony mind Magyarország, mind Oroszország gazdasága számára - hangoztatta.

A találkozó végén Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig. Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója pénteken a tárgyalásokkal kapcsolatban az európai józan ész hangjának„ minősítette a magyar kormányfőt az X közösségi média felületén.