Sokat mondó pillanat Szijjártó Péter és Lavrov között

Miközben Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a magyar energiaellátás kritikus kérdéseiről és a felmerülő „problémákról” egyeztetett, a kamerák egy sokatmondó pillanatot rögzítettek.

Szergej Lavrov a magyar külügyminiszterrel tárgyalt a Putyin–Orbán találkozó előtt

Energiaügyi együttműködés Oroszország és Magyarország között meglehetősen szerteágazó, ugyanakkor államfői szinten történő egyeztetést is igényel – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott találkozóján a TASZSZ szerint.

Természetesen kiterjedt, nagyon jó együttműködésünk van az energiaterületen

– mondta Putyin. „Vannak azonban olyan kérdések és problémák is, amelyek megbeszélést igényelnek” – tette hozzá.

Magyarország aktívan vásárol energiát Oroszországból, és – ahogy azt Orbán korábban elmondta – ezeket a nemzetgazdaság fontos támaszának tekinti.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kremlben kezdődő orosz–magyar tárgyalások előtt beszélt magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel – jelentette a TASZSZ tudósítója.

Szijjártó odalépett Lavrovhoz és valamit a fülébe súgott.

Az orosz diplomácia vezetője mosolyogva válaszolt, majd többször bólintott. Ezután élénk beszélgetésüket folytatták – adta hírül a Mandiner.