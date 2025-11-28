2025. december 7., vasárnap

Sokat mondó pillanat Szijjártó Péter és Lavrov között

Azonnal jött a reakció

MH
 2025. november 28. péntek. 18:14
Miközben Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a magyar energiaellátás kritikus kérdéseiről és a felmerülő „problémákról” egyeztetett, a kamerák egy sokatmondó pillanatot rögzítettek.

Sokat mondó pillanat Szijjártó Péter és Lavrov között
Szergej Lavrov a magyar külügyminiszterrel tárgyalt a Putyin–Orbán találkozó előtt
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Energiaügyi együttműködés Oroszország és Magyarország között meglehetősen szerteágazó, ugyanakkor államfői szinten történő egyeztetést is igényel – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott találkozóján a TASZSZ szerint.

Természetesen kiterjedt, nagyon jó együttműködésünk van az energiaterületen

– mondta Putyin. „Vannak azonban olyan kérdések és problémák is, amelyek megbeszélést igényelnek” – tette hozzá.

Magyarország aktívan vásárol energiát Oroszországból, és – ahogy azt Orbán korábban elmondta – ezeket a nemzetgazdaság fontos támaszának tekinti.

Lavrov a magyar külügyminiszterrel tárgyalt a Putyin–Orbán találkozó előtt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kremlben kezdődő orosz–magyar tárgyalások előtt beszélt magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel – jelentette a TASZSZ tudósítója.

Szijjártó odalépett Lavrovhoz és valamit a fülébe súgott.

Az orosz diplomácia vezetője mosolyogva válaszolt, majd többször bólintott. Ezután élénk beszélgetésüket folytatták – adta hírül a Mandiner.

