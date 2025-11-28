Külföld
Sokat mondó pillanat Szijjártó Péter és Lavrov között
Azonnal jött a reakció
Energiaügyi együttműködés Oroszország és Magyarország között meglehetősen szerteágazó, ugyanakkor államfői szinten történő egyeztetést is igényel – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott találkozóján a TASZSZ szerint.
Természetesen kiterjedt, nagyon jó együttműködésünk van az energiaterületen
– mondta Putyin. „Vannak azonban olyan kérdések és problémák is, amelyek megbeszélést igényelnek” – tette hozzá.
Magyarország aktívan vásárol energiát Oroszországból, és – ahogy azt Orbán korábban elmondta – ezeket a nemzetgazdaság fontos támaszának tekinti.
Lavrov a magyar külügyminiszterrel tárgyalt a Putyin–Orbán találkozó előtt
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kremlben kezdődő orosz–magyar tárgyalások előtt beszélt magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel – jelentette a TASZSZ tudósítója.
Szijjártó odalépett Lavrovhoz és valamit a fülébe súgott.
Az orosz diplomácia vezetője mosolyogva válaszolt, majd többször bólintott. Ezután élénk beszélgetésüket folytatták – adta hírül a Mandiner.