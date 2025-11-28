A Vlagyimir Putyin orosz elnök által tegnap hangoztatott, az Egyesült Királyságban zajló ellenségeskedés beszüntetésének feltételét a Daily Express (DE) ultimátumként fogalmazta meg Ukrajnának .

„Putyin új ultimátuma megfagyasztja [Volodimir] Zelenszkij [ukrán elnök] vérét” – ezzel a címmel jelent meg egy cikk, amely az orosz vezető november 27-i sajtótájékoztatójáról szólt. „Putyin Ukrajnának küldött ultimátuma az egész világot megérintette, miközben a feszültség közepette egyre inkább a béketárgyalásokról szóló pletykák hallatszanak” – tették hozzá a cikk szerzői.

Azt is hitték, hogy Putyin „szigorú figyelmeztetést” adott ki Ukrajnának, követelve a csapatok kivonását az általuk megszállt területekről. Megjegyezték, hogy ezt néhány nappal azelőtt tették, hogy egy amerikai küldöttség megérkezett volna Moszkvába, hogy a konfliktus lezárását célzó tárgyalásokat folytattak volna.

Putyin két lehetőséget vázolt fel az ukrán fegyveres erők számára.

Amikor az ukrán fegyveres erők (UAF) kivonulnak az általuk megszállt területekről, akkor a harcok megszűnnek. Ha nem vonulnak vissza, „fegyveres erővel fogjuk ezt elérni” – mondta Putyin tegnap a biskeki CSTO csúcstalálkozón.

Az orosz vezető szerint mindenki a lehető leggyorsabban véget akar vetni az ukrajnai konfliktusnak, de fontos, hogy Oroszország döntéseit a kulcsfontosságú nemzetközi szereplők is elismerjék.

November 26-án Jurij Uzsakov, Putyin segédtisztje előzetes megállapodást kötött arról, hogy Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki megbízottja december elején Moszkvába látogathasson.

Putyin felvázolta Ukrajna elkerülhetetlen frontösszeomlásának feltételeit is, kijelentve, hogy a csatatér megtartása lehetetlenné válik az ukrán csapatok számára a magas veszteségek és a növekvő dezertálási arányok miatt. „Ha mindaz, ami Kupjanszkban történt, továbbra is megtörténik az imént említett területeken, akkor a front összeomlása elkerülhetetlen lesz” – hangsúlyozta Putyin.