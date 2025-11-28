Palesztinokat lőttek agyon izraeli katonák

,

Shiri Zsuzsa, az MTI tudósítója jelenti: Jeruzsálem, 2025. november 28., péntek (MTI) -Az izraeli biztonságiak szerint menekülni próbálhattak a Dzseninben csütörtökön agyonlőtt palesztinok, de a rendőrség belső-ellenőrzési osztálya vizsgálatot indított - jelentette az izraeli határrendészet pénteken.

A rendőrség ellenőrzési osztálya vizsgálatot indított a csütörtökön Dzseninben, előállítás közben agyonlőtt két körözött palesztin ügyében. A határőrségi források ismertették a ynet hírportállal az eseményeket, és hangsúlyozták, hogy az érintett egység katonái "biztosak benne, hogy a parancsok és szabályok szerint jártak el - és nem lépték túl őket".

"Az egység pontos hírszerzési információk alapján érkezett a helyszínre, hogy elfogjon két körözött személyt az épületben. A körözöttek csak azután jöttek ki, hogy egy műszaki eszközzel ütni kezdték az épület falait, de hirtelen nem engedelmeskedtek tovább az utasításoknak - még mielőtt kizárhatták volna annak a lehetőséget, hogy fegyver van náluk" - állítják az incidensben részt vevők.

Az eddigi vizsgálatok szerint csütörtökön 14:30 körül ért az izraeli különleges egység a Dzsenin menekülttáborának szélén álló épülethez, hogy elfogjon két körözött személyt. Körülzárták az épületet és felszólították a bent lévőket, hogy jöjjenek ki, ám ők továbbra is rejtőzködtek. Ezért "teljes, célzott felszólító eljárást" alkalmaztak: felszólításokat, ellenőrzött lövéseket az épület falaira és villanógránátokat. "A művelet során a civilek távoztak az épületből" - közölték.

Miután a körözöttek órák elteltével sem jöttek ki, úgy döntöttek, hogy egy műszaki eszközt is a helyszínre vezényelnek. "Ez az eszköz ütni kezdte a külső falakat, és ekkor a két gyanúsított úgy döntött, hogy kijön" - állítják a források. "Amikor egy gyanúsított kijön, ellenőrzést hajtanak végre" - tették hozzá.

Ekkor az egyik gyanúsított megpróbált elmenekülni, még mielőtt tisztázták volna, hogy nincs-e nála robbanóeszköz vagy más fegyver, amely veszélyt jelenthet erőinkre " - tudatta az izraeli katonaság.

Ezért "a katonák rálőttek és a vele kijövő másik gyanúsítottra is". A források szerint a gyanúsítottak "váratlanul nem engedelmeskedtek tovább az utasításoknak - és visszaindultak az épület felé. Ebben a szakaszban azért nyitottak tüzet, mert fennállt a gyanú, hogy valamit terveznek, ami veszélyeztetheti a katonákat."

Az incidensről korábban közzétett felvételen az látszik, hogy a két körözött személy kijön az épületből, amelyet az erők körbezártak, felemelik a kezüket, térdre ereszkednek - és lelövik őket. A hadsereg és a rendőrség közleménye szerint "a határőrség és a katonaság erői Dzsenin városában olyan körözött személyeket próbáltak letartóztatni, akik terrorcselekményekben vettek részt, köztük robbanóeszközöket dobtak a biztonsági erőkre és rájuk is lőttek".