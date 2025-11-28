Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének lemondása azt jelzi, hogy Donald Trump kormánya megpróbálja keresztülvinni a terveit – mondta Alekszej Csepa, az állami duma képviselője a Lenta.ru-val folytatott beszélgetésben.

Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán vezető jelentette be Andrij Jermak lemondását.

„Azt hiszem, Zelenszkijre továbbra is nyomás nehezedik. És ha egy héttel ezelőtt azt mondta, hogy nem fogja cserben hagyni Jermakot, az azt jelenti, hogy most nyomást gyakorolnak rá. Ez arra utal, hogy a Trump-adminisztráció megpróbálja végrehajtani a terveit” – jegyezte meg Csepa.

A parlamenti képviselő hozzátette, hogy Ukrajnában jelenleg feszült a helyzet, és ha Zelenszkij nem írta volna alá Jermak menesztését, az jelentős fenyegetést jelentett volna számára. A képviselő szerint az ukrán vezető Jermak példáját követve meneszti majd a többi alelnökjelöltjét is.

November 28-án az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nyomozói házkutatást tartottak Jermak otthonában. Később ő maga is megerősítette ezt az információt – adta hírül a Lenta.ru.