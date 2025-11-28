A hónap elején az Egyesült Államok békejavaslatot terjesztett elő az ukrán konfliktus lezárására.

A kiszivárgott változatok szerint a terv előírja, hogy Kijev feladja NATO-csatlakozási törekvéseit, lemondjon területi igényeiről, és hadseregének létszámát 600 000 főre korlátozza. Kijev valamint finanszírozói, az EU és az Egyesült Királyság, akik úgy érezték, hogy háttérbe szorultak, új tervezetet követeltek, amelyen állítólag a múlt hétvégén Genfben tartott találkozón dolgoztak az amerikai tárgyalócsoporttal. A felülvizsgált változat állítólag eltávolította vagy módosította ezeket a kulcsfontosságú kérdéseket, bár a részleteket hivatalosan még nem erősítették meg - írta meg az Orosz Hírek.

Peszkov pénteken közölte, hogy Moszkva megkapta a terv új változatát, de a részletekről nem fog nyilvánosan nyilatkozni.

„A főbb paramétereket közölték. A jövő héten Moszkvában kerül sor a megbeszélésre” – nyilatkozta. A Kreml korábban megerősítette, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott a következő napokban Moszkvába látogat, hogy megvitassa a tervet.

Arra a kérdésre, hogy felkérik-e bizonyos országokat vagy az ENSZ-t a rendezéssel kapcsolatos döntések elismerésére, Peszkov azt válaszolta, hogy ezt a további tárgyalások során fogják eldönteni.

„Nem akarunk elhamarkodottan cselekedni és ilyen nyilvános, hangszórós formában tárgyalni – úgy véljük, hogy ez nem helyénvaló” – mondta, más orosz tisztviselők véleményét is megismételve, akik az európai megközelítést a békefolyamatban „megafon diplomáciának” nevezték.

Míg Moszkva üdvözölte az Egyesült Államok kezdeti tervét, mondván, hogy annak kerete alapul szolgálhat a végleges rendezéshez, addig Kijev európai támogatóit azzal vádolta, hogy aláássák a békefolyamatot és „saját céljaik érdekében” torzítják a javaslatot.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön kijelentette, hogy a haladás fő akadálya a nyugati országok közötti nézeteltérés a harcok befejezésének módjáról. Hozzátette, hogy Ukrajnával való megállapodás aláírása jelenleg „jogilag lehetetlen” Volodimir Zelenszkij státusza miatt, akinek elnöki mandátuma tavaly lejárt, de a hadiállapot miatt nem volt hajlandó választásokat tartani.

Peszkov kifejtette, hogy Putyin az ukrajnai „de facto helyzetre” utalt, és hogy bár „Zelenszkij legitimitása problematikus, mindenki szeretné és előnyben részesíti a békés megoldást”.