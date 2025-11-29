Németország elismeri történelmi felelősségét

A német államfők közül elsőként a spanyolországi Guernicába látogatott pénteken Frank-Walter Steinmeier, és elismerte országa „történelmi felelősségét” a város elpusztításáért.

„Elismerjük (a felelősségünket). Egyben kötelességünknek érezzük, hogy ma kiálljunk a békéért, a demokráciáért és az erőszak ellen” – mondta az elnök a baszk régió városában tett látogatás során. Guernicát – baszk nyelven Gernikát – 1937-ben, a spanyol polgárháború idején, Francisco Franco tábornokot támogatva bombázták a német harci gépek, lerombolták a város nagy részét, polgári lakosok százai haltak meg.

Ez „kegyetlen bűncselekmény” volt – fogalmazott Steinmeier. VI. Fülöp spanyol király és Imanol Pradales baszk regionális kormányfő társaságában Steinmeier koszorút helyezett el az áldozatok emlékére 1973-ban épített mauzóleumnál, miközben az egykoron lebombázott templom harangja hatszor megkondult.

„Fejet hajtok az áldozatok előtt, és együttérzésemet fejezem ki a túlélőknek, családjuknak és mindazoknak, akiknek a sebei azóta sem gyógyultak be” – mondta Steinmeier.

A temető előtt a két államfő, valamint Elke Büdenbender, Frank-Walter Steinmeier felesége hosszasan elbeszélgetett a bombázás két túlélőjével, az 1930-ban született Crucita Etxabével és Mari Carmen Aguirrével. A német Condor Légió gépei 1937. április 26-án támadtak a katonailag jelentéktelen városkára, és a háromnegyedét lerombolták.

Az áldozatok száma becslések szerint 300 és 1500 között volt. A Luftwaffe főnöke, Hermann Göring később a nürnbergi perben azt mondta, hogy a Guernica elleni légitámadás „lehetőség volt a fiatal légierő kipróbálására”. Ez volt az európai történelem első tömeges légitámadása egy egész város polgári lakossága ellen.

A pusztítás késztette Pablo Picassót híres festménye, a Guernica megalkotására, amelyet Steinmeier és felesége háromnapos látogatásának első napján tekintett meg Madridban.

A német politikai vezetők közül hivatalosan Roman Herzog elnök kért bocsánatot a baszk néptől 1997-ben. Fülöp király a feleségével, Letícia királynéval a látogatás első napján a vendége tiszteletére adott díszvacsorán köszönetet mondott Steinmeiernek, amiért elutazik Guernicába, „nagy jelképes jelentőséggel bíró gesztusnak és a megbékélés jelének” nevezve a látogatást.