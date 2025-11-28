Kemény kritikával illette a nyugati vezetőket az egykori ukrán külügyminiszter

Kuleba nem finomkodott, sötét jövőt jósolt: nyíltan kimondta, hogy Amerikában nem lehet teljesen megbízni, az európai döntésképtelenség árát pedig az egész kontinens meg fogja fizetni.

Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere az Euronews-nak azt mondta: a békekötésre irányuló diplomáciai törekvések közepette a jelenlegi „döntéshozatali tempó” mellett „nem várnak jó idők Európára.”

Kuleba szerint az európai szövetségesek nem tudnak „válaszokat adni a legfontosabb kérdésekre”.

„Nem kínos, hogy közel négy évvel a háború kitörése után az európai vezetők még mindig egyik ötletről a másikra ugrálnak, a békefenntartó erők küldésétől az ukrán hadsereg megerősítéséig?” – tette fel a kérdést az ukrán politikus.

Hozzászólásai akkor hangzottak el, amikor az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai erőfeszítések a békemegállapodás megkötésére felgyorsultak. A Trump-adminisztráció bemutatta Ukrajnának az amerikai és orosz küldöttek által kidolgozott béketervet, ami diplomáciai küzdelmet indított a megállapodás feltételeinek újragondolására.

Bár két magas rangú EU-s tisztviselő a hét elején Genfben tárgyalt az ukrán és amerikai delegációkkal, az európai vezetők nagyrészt kimaradtak a tárgyalásokból.

Kedden Franciaország és az Egyesült Királyság megerősítette elkötelezettségét az Ukrajna számára nyújtott „sziklaszilárd” biztonsági garanciák mellett az Ukrajna szövetségeseit tömörítő „hajlandók koalíciója” tagjaiként, és bejelentettek egy új közös munkacsoportot, amelynek feladata ezen garanciák kialakítása az Egyesült Államok részvételével.

A 33 tagú koalíció azonban még nem tett konkrét kötelezettségvállalásokat a bevetendő csapatok létszámát illetően.

„Nagyra értékelem Ukrajna támogatására tett minden erőfeszítést” – magyarázta Kuleba –, „de amikor ezekről a nagy kérdésekről van szó, a hajlandók koalíciója inkább a márkaépítésről és a keretezésről szól, mintsem a legfontosabb kérdésekre adott tényleges válaszokról.”

Arra a kérdésre, hogy megbízhatók-e az amerikai tárgyalók, Kuleba így válaszolt: „Nem igazán, de nincs másik Amerikánk”.

Tehát együtt kell működni velük, annak a megértésével, hogy nem lehet teljesen rájuk támaszkodni

– tette hozzá.

„De annyi olyan kérdés van, ahol Amerika pótolhatatlan, hogy nem mondhatjuk csak úgy: nem akarunk veled semmit, mert túl gyakran beszélsz az oroszokkal és az ő ötleteiket teszed le a sajátodként az asztalra.”

Hozzátette, hogy a békemegállapodás megkötésére irányuló jelenlegi törekvés már szétesett „Washington agresszív és kiszámíthatatlan 28 pontos tervének kezelése”, valamint az amerikai és orosz tisztviselők közötti hívások kiszivárogtatása okozta károk miatt – írta meg a Mandiner.

„De mindenképpen lesz valami új” – folytatta Kuleba. „Tehát látni fogjuk, hogy ez az erőfeszítés egy másik erőfeszítéssé alakul. A probléma az, hogy nem lesz sokban más. Lehet, hogy másképp lesz megfogalmazva, lehet, hogy 15, 30 vagy 35 pont lesz, de a tartalom ugyanaz lesz.” Végül kijelentette: „a kérdés az, hogy mit kell tennünk a javaslat lényegének megváltoztatása érdekében?”