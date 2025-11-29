Megunta Trump a bevándorlókat

Az elnök a helyi idő szerint csütörtök éjszaka a Truth Social közösségi oldalán hosszú bejegyzésben jelentette be szándékát a fejlődő országokra vonatkozó teljes bevándorlási eljárásrend felülvizsgálatáról, aminek idejére senkit nem engednének be az Egyesült Államokba az érintett térségekből.

Donald Trump közölte, hogy szándékában áll megszüntetni, minden, az előző elnök, Joe Biden által adott tartózkodási engedélyt. „Eltávolítunk mindenkit, aki nem jelent nettó értéket az Egyesült Államok számára, illetve, aki képtelen szeretni az országunkat, és megszüntetünk minden szövetségi támogatást azoknak, akik nem állampolgárok” – fogalmazott, és hozzátette, hogy azokat a „migránsokat”, akik aláássák az ország belső békéjét, megfosztják a szerzett állampolgárságtól, és minden olyan külföldi állampolgárt kitoloncolnak, aki a közrendre veszélyt, a biztonságra kockázatot jelent, és nem képes igazodni a nyugati civilizációhoz.

Az elnök megjegyezte, hogy az elmúlt évek bevándorlási folyamatai által kialakult helyzetet csak egy „fordított irányú migráció” képes kezelni. Donald Trump egy kapcsolódó bejegyzésben azt is kifejtette, hogy a hivatalos adatok szerint az Egyesült Államokban élő külföldiek száma 53 millió, és a számukra biztosított szociális juttatások komoly terhet jelentenek az amerikai adófizetők számára.

Példaként kifejtette, hogy egy állandó tartózkodási engedéllyel – zöld kártyával – rendelkező bevándorló, aki 30 ezer dollárt keres egy évben, családja révén szövetségi juttatások formájában évente 50 ezer dollárhoz jut.

Donald Trump azt követően jelentette be a korlátozó intézkedések szándékát a bevándorlás ügyében, hogy szerdán egy menekültként az Egyesült Államokban tartózkodó afgán állampolgár két Nemzeti Gárda-tagot lőtt meg Washington belvárosában, a Fehér Háztól nem messze. A két katona egyike, egy 20 éves nő csütörtökön belehalt sérüléseibe, 24 éves társának állapota továbbra is válságos.

A merénylő, a 29 éves Rahmanullah Lakanwal őrizetben van, súlyos állapotban kórházban ápolják, miután a támadás során kialakult tűzpárbajban megsebesült. A férfi 2021-ben az amerikai erők afganisztáni kivonulásának idején családjával érkezett az Egyesült Államokba a Biden-kormány által indított menedékprogram keretében, amelyet azok számára indítottak, akik együttműködtek az amerikai erőkkel. A hivatalos adatok szerint Lakanwal az afgán biztonsági erők tagjaként az amerikai Központi Hírszerző Ügynökségnek (CIA) is dolgozott.