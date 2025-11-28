Meggyanúsíthatják Andrij Jermakot a házkutatás után

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nyomozói csütörtökön házkutatást tartottak Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnökének otthonában és irodájában.

Amíg ez az ügy nem tisztázódik, Jermak gyenge képviselője Ukrajnának a tárgyalásokon

Jermak Telegramon erősítette meg az eljárás tényét, hangsúlyozva, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal. Az akció az Energoatom állami vállalatot érintő, kiterjedt korrupciós nyomozás része, amelynek szálai a legfelsőbb körökig érnek.

Daria Kaleniuk, az Antikorrupciós Akcióközpont (AntAC) ügyvezető igazgatója szerint a házkutatás általában az utolsó lépés a hivatalos gyanúsítás közlése előtt. „Így ma, vagy nagyon hamar számíthatunk a vádakra Andrij Jermak ellen” – nyilatkozta a lapnak.

A nyomozás fókuszában a „Mindics-ügy” áll: a gyanú szerint az Energoatomnál elsikkasztott pénzekből luxusingatlanokat építettek Kijev közelében, amelyek közül az egyiket kifejezetten Jermaknak szánták. A botrányban már nyolc gyanúsított van, köztük Timur Mindics, az elnök korábbi üzlettársa, akit a hálózat vezetőjének tartanak.

Ki az az „Ali Baba”?

A nyomozati anyagokban Jermak fedőneve állítólag „Ali Baba”.

Az Ukrainska Pravda forrásai szerint a nyomozók ezen a néven hivatkoznak rá a lehallgatásokban.

Olekszandr Klimenko főügyész korábban azt mondta: „Ali Baba tartja a megbeszéléseket és utasítja a hatóságokat a NABU nyomozóinak üldözésére.”

A vádak szerint Jermak befolyását használva próbálta akadályozni a korrupció feltárását.

Menekülés a diplomáciába?

A botrány kirobbanása ellenére Zelenszkij nem váltotta le bizalmasát, sőt: Jermakot nevezte ki a november 23-i svájci béketárgyalások ukrán delegációjának vezetőjévé. Szakértők szerint ez a lépés arra irányult, hogy diplomáciai védettséget biztosítson neki a nyomozók elől.

„Amíg ez az ügy nem tisztázódik, Jermak gyenge képviselője Ukrajnának a tárgyalásokon, és ettől félek a legjobban” – nyilatkozta Inna Sovsun ellenzéki képviselő.

Sokk a kormánypártban

A Nép Szolgája párt egyik névtelenséget kérő képviselője szerint a frakcióban „csend és sokk” uralkodik. Sokan azt hitték, Jermak békedelegációs kinevezése lezárja az ügyet, de „kiderült, hogy ez csak a kezdet”. A forrás szerint az ügy rossz fényt vet Ukrajnára az európai partnerek előtt, mivel úgy tűnik, az elnök a barátait védi az igazságszolgáltatástól– írta meg a karpathir.com.