2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Medvegyev élesen kommentálta Jermak lemondását

Összeomlott

MH
 2025. november 28. péntek. 20:26
Megosztás

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke a MAX Messenger oldalán kommentálta Andrij Jermak lemondását az ukrán elnöki hivatal éléről.

Medvegyev élesen kommentálta Jermak lemondását
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke
Fotó: AFP/POOL/Yekaterina Shtukina

Szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán vezető egy korrupciós botrányt követően elvesztette legitimitását, és nem lehet joga békeszerződést aláírni az Oroszországi Föderációval.

„A lejárt kijevi bohóc körüli korrupt kormányzat összeomlott. Még ha még egy ideig ül is az irodájában, és kokaint fúj az orrából, nem ő fogja aláírni a békeszerződést. A rendszer összeomlása elkerülhetetlen” – írta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink