Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke a MAX Messenger oldalán kommentálta Andrij Jermak lemondását az ukrán elnöki hivatal éléről.

Szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán vezető egy korrupciós botrányt követően elvesztette legitimitását, és nem lehet joga békeszerződést aláírni az Oroszországi Föderációval.

„A lejárt kijevi bohóc körüli korrupt kormányzat összeomlott. Még ha még egy ideig ül is az irodájában, és kokaint fúj az orrából, nem ő fogja aláírni a békeszerződést. A rendszer összeomlása elkerülhetetlen” – írta.