Már Izland is a tömeges migrációval küszködik

Izlandot sokáig úgy tartották számon, mint a világ egyik legbékésebb, legzártabb és leginkább önazonos országát, ahol a lakosság alig több mint 380 ezer fő, és ahol a viking sagák nyelve ma is élő valóság, a társadalom összetartása pedig legendás. Ez a kép azonban elkezdett szertefoszlani: Izlandra is rárúgta az ajtót a tömeges migráció Európa-szerte ismert válsága.

A The American Conservative cikke szerint az északi szigetország ma ugyanazokkal a migrációs problémákkal szembesül, mint amivel Németország, Svédország vagy éppen Franciaország küzd. A számok kisebbek, de az arányok hasonlók, és mivel az ország lakosságának nagy része egyetlen városban él, ezért szinte mindenki tapasztalja a problémát.

Bűnözés, párhuzamos társadalmak, széthulló iskolák

A helyiek elmondása alapján az aggasztó európai minta már a világ eldugott végén található Izlandon is megjelent. Migrációs övezetekből gyökerező, Svédországban is aktívbűnbandák települtek be Reykjavík külvárosaiba, az iskolákban pedig olyan diákok jelentek meg tömegével, akik egyáltalán nem beszélik a nyelvet.

Egy reykjavíki tanár országos vitát robbantott ki, amikor arról írt: osztályában a diákok 90 százaléka külföldi származású, és még az olyan alapmondatokat sem értik, minthogy „a szív pumpálja a vért”.

Izlandon 2023-ban már az iskolás korúak 15–20 százaléka volt bevándorló hátterű – egyes kerületekben ennek többszöröse.

A közbiztonság állapota rohamosan romlik:

újonnan megjelenő bűnbandák árasztották el az utcákat,

az idegen hátterű fiatalság körében nagyfokú a radikalizáció,

kiugróan megnövekedett az iszlamistra extremizmus kockázata.

Idén egy, az Iszlám Államhoz köthető migránst is kitoloncoltak már az országból. A legsúlyosabb ügy mégis egy szíriai iskolai alkalmazott esete volt, akit a reykjavíki legfelsőbb bíróság ítélt el, miután hónapokon át zaklatott és többször megerőszakolt egy 14 éves lányt. A férfit korábban a volt miniszterelnök titkára még mintaszerű integrációs példaképként mutatta be a nyilvánosság előtt.

A brutális bűncselekményt folytatólagosan elkövető migráns férfi mindössze öt év múlva már szabadulhat.

Reykjavík újjászületett, de nem úgy, ahogy kellene

Három migráns 2024-ben félbeszakított egy parlamenti ülést, egyikük a felső karzatról fenyegetőzött ugrással. Az eset szimbolikussá vált vált: Izlandon hagyományosan bárki szabadon sétálhat a törvényhozás épületében – ez a nép háza, egy bizalomra épülő társadalomban –, ezzel éltek vissza az izlandi társadalomba beilleszkedni nem tudó migránsok.

A helyben híres kosárlabdaedző Brynjar Karl Sigurdsson új nevet is adott Reykjavík egyik kerületének: „Baby Malmö”, utalva a svéd város szomorú hírű migránsnegyedeire.

Dühös vagyok magamra és mindenkire, hogy hagytuk ennyire elfajulni a helyzetet. Eljutottunk arra a pontra, ahol a fertőzés miatt már az egész lábat amputálni kellene, egy pont után már nem lehet mást tenni

– mondta a helyzetről Sigurdsson.

Gazdasági kiszorítás, olcsó munkaerő, migránshálózat

A gazdaság is átalakult: a helyiek szerint az olcsó munkaerő gyakorlatilag angol nyelvű, félig gyarmati jellegű gazdasági zónává alakítja az országot. Egyre több taxis, futár és szolgáltató jön Afganisztánból, Afrikából vagy a Közel-Keletről.

Az állami RÚV riportja szerint Reykjavíkban egyetlen éjszaka alatt négy kontinensről származó taxisokkal beszélgettek. A szakma már teljesen túlzsúfolt, emellett a csalások és az adóelkerülés gyakorlata is elburjánzott. Sok, a szakmában maradt izlandi elkezdte kirakni a nemzeti zászlót autójára – egyfajta csendes tiltakozásként.

Ahol a leggyorsabban valósul meg a népességcsere: 10 év alatt triplázódott a bevándorlók száma

Izland korábban is fogadott be külföldieket – először nagy számban balkáni menekülteket még a 90-es években, majd 2004 után sok közép-európait, főként katolikusokat. Ezek a csoportok azonban kulturálisan közelebb álltak, és a társadalmi beilleszkedés többnyire sikeres és békés volt.

A nagy fordulat 2015 után jött, ekkor még csak a lakosság nagyjából 8 százaléka volt bevándorló.

Mára a bevándorlók aránya bőven 20 százalék fölé nőtt – mindössze alig egy évtized alatt. Ez Izland méretéhez képest felfoghatatlan sebességű népességcsere, amelyet a kormány, az NGO-k, a nagyvállalatok és a globális migrációs hálózatok együttese aknamunkája okozott.

Izlanddal kapcsolatban ma már nem túlzás arról beszélni, hogy kulturális kihalás gondolata aggasztja a helyieket. A társadalmi bizalom, a közös kulturális alapok és a több mint ezeréves identitás megőrzése uralja a közbeszédet.

A Midflokkurinn, azaz a Centrum Párt lehet az egyik fő szereplője ennek a folyamatnak, amelynek vezetője Sigmundur David Gunnlaugsson korábbi miniszterelnök.

Ezer év történelmi folytonossága a tét. Izland legnagyobb kincse maga az izlandi kultúra

– fogalmazott Snorri Másson a Centrum Párt egyik politikusa.

Izlandon egyre többen követelik a határzárat, a szigorúbb menekültpolitikát és a problémás csoportok gyors kitoloncolását. A helyiek nem szeretnének tovább találgatni arról, hogy hol a határ, ahol még Izland Izland marad – írta meg a hirado.hu.