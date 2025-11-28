2025. december 7., vasárnap

Előd

Magyarország már nincs egyedül

Amerikából érkezett a figyelmeztetés Ursula von der Leyennek

MH
 2025. november 28. péntek. 13:53
A The Washington Post szerint az európai vezetők egységet mutatnak az ukrajnai háború kapcsán, de mély megosztottság tapasztalható a további fegyverszállítások és finanszírozás kérdésében, különösen az USA támogatásának csökkenése után.

Ursula von der Leyen egységre szólít fel
Ursula von der Leyen egységre szólít fel
Fotó: AFP/ANP/ANP Mag/Jonas Roosens

Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár a helyzet sorsdöntő voltát hangsúlyozza, míg Ursula von der Leyen bizottsági elnök egységre szólít fel – írja a Mandiner.

A The Washington Post cikkében azt írja: Orbán Viktor magyar miniszterelnök élesen bírálja az EU Ukrajna-politikáját, Donald Trumppal való kapcsolatára és ukrán korrupciós ügyekre hivatkozva követeli a támogatások leállítását, de Szijjártó Péter külügyminiszter szerint is illúzió Ukrajna oldalára állni.

A cikk kiemeli: Magyarország mellett Szlovákia, Csehország és akár a jövőben Franciaország is ellenszegülhet majd Brüsszelnek. A belső viták pedig akadályozhatják az uniós közös védelmi projektek előmozdítását is.

