Zelenszkij az utolsó utáni pillanatokig kitartott hű támogatója Andrij Jermak mellett, ám a korrupciós botrány addig gyűrűzött, hogy végül lemondott az elnöki hivatal vezetője.

Túlzás nélkül kritikus pontjához érkezett az orosz-ukrán háború, miután a korrupciós botrányba keveredett Andrij Jermak, az elnöki hivatal főtanácsadója, Zelenszkij elnök jobbkeze lemondásra kényszerült - nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Somkuti Bálint. A biztonságpolitikai szakértő kiemente, még korai lenne arról beszélni, hogy milyen hatást fejthet ez ki, de a kárpátaljai magyar szakértők és a nemzetközi közélet ismerői arról találgatnak, hogy milyen hatást válthat ki ez a lemondás, magával ránthatja-e Jermak, Zelenszkij elnököt.

A szakértő kiemelte, jelen helyzetben egyelőre még korai lenne bármit mondani, de egy ilyen politikai életet érintő, a politikai vezetés legfelsőbb szintjét érintő botrány, és az ezzel kapcsolatos átmeneti állapot jelentős hatás gyakorolhat a frontvonal helyzetére, különösen akkor, ha elhúzódik a krízis, illetve ha ez társadalmi megmozdulásokkal is együtt jár.

Jelenleg lehetetlen bármit mondani, de egy izgalmas hétvégé elé nézünk - fogalmazott Somkuti Bálint.