Lemondott Jermak, Kulebát menesztették

Lemondott Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője . Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán vezető jelentette be a Telegramon közzétett videóban.

„Hálás vagyok Andrijnak, hogy a tárgyalások során Ukrajna álláspontját mindig pontosan úgy képviseli, ahogyan annak lennie kell. Ez mindig is egy hazafias álláspont volt. De azt szeretném, ha ne legyenek pletykák vagy találgatások” – jegyezte meg Zelenszkij.

Az ukrán elnök bejelentette az Ukrán Elnöki Hivatal teljes újraindítását is. Bejelentette, hogy november 29-én konzultációkat folytat a hivatal élére potenciális jelöltekkel.

Nem sokkal később Olekszij Kuleba, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetőjét is felmentették. Ezt Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada tagja jelentette be a Telegramon.

„Olekszij Kuleba is távozik” – írta a parlamenti képviselő.

Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára ellen is folyik vizsgálat az Energoatom korrupciós ügyében, de eddig még nem emeltek vádat ellene.

A korrupciós botrányban érintett két másik tisztviselőt, Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi minisztert november 19-én menesztették. Ellenük még nem emeltek vádat.

Zelenszkij azt mondta, hogy hamarosan új energia- és igazságügyi miniszterek kinevezésére számít.

„A jelenlegi minisztereket úgy kell értékelni, hogy egyértelmű következtetéseket lehessen levonni arról, hogy képesek-e megfelelni mind a tél, mind a háború kihívásainak” – tette hozzá.

Mindics még azelőtt elmenekült Ukrajnából, hogy vádat emeltek volna ellene. Zelenszkij szankciókat szabott ki rá, és körözési listára helyezte.

Az Ukrajinszka Pravda forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy Jermak is érintett a korrupciós botrányban, és a nyomozók "Ali Baba" néven emlegetik.

Olekszandr Klimenko, Ukrajna fő korrupcióellenes ügyésze november elején azt nyilatkozta, hogy a nyomozók szerint „Ali Baba megbeszéléseket tart és feladatokat ad a bűnüldöző szerveknek annak biztosítása érdekében, hogy üldözzék a NABU nyomozóit és a korrupcióellenes ügyészeket”.

Egy bűnüldözési forrás elmondta a Kyiv Independentnek, hogy az Energoatom korrupciós programján keresztül finanszírozott kijevi luxusházak egyikét Jermaknak szánták.

Jermak nem kommentálta a jelentéseket. Az Elnöki Hivatal sem reagált a megkeresésekre.

A negatív visszhangok ellenére Zelenszkij nem volt hajlandó elbocsátani Jermakot. Ehelyett megbízta őt egy ukrán delegáció vezetésével a november 23-i svájci–amerikai tárgyalásokon, miután Donald Trump elnök bemutatott egy vitatott, Oroszországnak kedvező béketervet.

A 2020-ban kinevezett Jermak példátlan befolyásra tett szert az ukrán kormányon belül. A régóta tartó kritikák ellenére Zelenszkij azt mondta, hogy megbízik Jermakban, és elutasította azokat az állításokat, miszerint utóbbi túlzott hatalommal bír.

„Jermak egy erőteljes menedzser. Tisztelem az eredményeiért. Azt teszi, amit mondok neki, és végrehajtja ezeket a feladatokat” – mondta Zelenszkij egy tavalyi Bloombergnek adott interjúban.

„Velem jött, velem is megy. És semmilyen pozícióban nem marad” – mondta az elnök 2021-ben.