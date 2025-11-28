Lemondott a román védelmi miniszter

Bejelentette lemondását a román védelmi minisztérium éléről pénteken Ionut Mosteanu, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) politikusa, akit szakmai önéletrajza meghamísításával gyanúsított meg a román média.

A lapokban megjelent leleplezések hatására a politikus csütörtökön elismerte, hogy egy internetről letöltött modell alapján készült, sebtében leadott szakmai önéletrajzában "figyelmetlenségből" olyan egyetemi végzettség jelent meg, amely nem felel meg a valóságnak, és egy másik egyetemi oklevél közzétételével próbálta bizonyítani, hogy rendelkezik a kormányzati tisztségekben megkövetelt felsőfokú végzettséggel.

Az őt, pártját és a kormányt ért támadások hatására azonban Mosteanu pénteken Facebook-bejegyzésben bejelentette: lemond a tárca éléről, hogy az őt érő támadások ne kérdőjelezzék meg a román hadsereg hitelét.

A védelmi tárca élére júniusban kinevezett, 1992-ben érettségizett Mosteanut a sajtó már korábban is kérdezte, hogy miért nem teljesített sorkatonai szolgálatot. A politikus akkor ezt azzal magyarázta, hogy sokáig "vacakolt" az egyetemmel, több képzést is abbahagyott, mert dolgoznia kellett, és a magánszférában nem volt lényeges az oklevél, mire pedig végzett, már lehetett tudni, hogy 2007-től nem lesz kötelező a sorkatonai szolgálat.

A Libertatea című lap kiderítette, hogy amikor 2016-ban Mosteanu először került először olyan tisztségbe a szállításügyi minisztériumnál, amely felsőfokú végzettséget feltételezett, akkori önéletrajzában az Atheneum magánegyetem oklevelének birtokosaként tüntette fel magát, amit azonban a tanintézmény cáfolt. A politikus is elismerte, hogy valójában a Bioterra Egyetem oklevelével rendelkezik, amelyet 2015-ben, másfél évtizeddel azt követően szerzett meg, hogy az oktatási intézmény hallgatója volt 1995-1999 között.

Az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a tárcavezető azonnali menesztését követelte, azzal vádolta Mostenaut, hogy immár 10 éve tölt be mindenféle fontos, jól fizető állami tisztséget "kitalált szakokon végzett, befejezetlen egyetemi képzésekre alapozva, pillanatnyi érdekei szerint hamisítgatva szakmai önéletrajzát".

Ilie Bolojan, a négypárti bukaresti koalíciós kormány liberális miniszterelnöke egy csütörtök esti tévéműsorban azt mondta, hogy őt nem az önéletrajzok érdeklik és kitartásra bíztatta Mosteanut, aki végül is az után jelentette be lemondását, hogy saját pártjának egyes tagjai bizalmi szavazást kértek az ügyében.

Az USR nem először vonta meg bizalmát saját politikusától: év elején éppenséggel az akkori pártelnök, Elena Lasconi maradt támogatás nélkül, amikor a párt vezetése - Ionut Mostenauval az élen - inkább Nicusor Dan független jelölt mögött sorakozott fel az államelnökválasztáson.

Ionut Mosteanu a kormány öt miniszerelnök-helyettesének egyike volt. A védelmi tárca élére, illetve a megüresedett kormányfőhelyettesi posztra a koalíciós megállapodás szerint az USR jelölhet tisztségviselőt.