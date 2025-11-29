Kína víz alatt támadná meg Amerikát?

Egy nemrégiben Kínában tartott katonai parádé az egyik legtisztább jelzést adta: az ország aktívan halad előre egy új generációs hiperszonikus hajóellenes rakéták fejlesztésével – különösen azokkal, amelyeket tengeralattjárókról lehet indítani.

Az Interesting Engineering szerint ez jelentősen bővíti Peking nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit a Csendes-óceán nyugati részén. A szeptemberi Győzelem Napja parádé során négy új YJ sorozatú rakétát mutattak be - az YJ-15-öt, az YJ-17-et, az YJ-19-et és az YJ-20-at. Az állami média szerint ezek a rendszerek hajókról, repülőgépekről és tengeralattjárókról is indíthatók. Három közülük - az YJ-17, az YJ-19 és az YJ-20 - a hiperszonikus osztályba tartozik, és ultranagy sebességgel képesek komplex manőverek végrehajtására, ami megnehezíti a hajókra telepített légvédelmi rendszerek munkáját.

„A kínai katonai megfigyelők megjegyzik, hogy a rakéták a hiperszonikus repülés különböző megközelítéseit képviselik. Különösen az YJ-17 és az YJ-19 a »waveraider« séma szerint épült – a szerkezet a hangsebességet meghaladó sebességgel repülve a saját lökéshullámán csúszva hozza létre a felhajtóerőt. Az YJ-20 kettős kúpos testtel rendelkezik, amely szuperszonikus sebességnél légáramlást képez, és lehetővé teszi a szabályozott siklórepülést a légkörben” – áll a cikkben.

Mit mondanak a szakértők

A China Media Groupnak nyilatkozó szakértők hangsúlyozzák: az YJ-17 vitorlázórepülő egységként működik, kezdeti gyorsulást egy hordozórakétától kap, majd a levegőben egy összetett pályán manőverez – hasonlóan a kínai DF-17-hez.

Az YJ-19 légbeömlővel rendelkezik, ami légsugárhajtású hajtómű használatára utal. Ez a megközelítés csökkenti a tömeget, és lehetővé teszi a hiperszonikus sebesség hosszú távú fenntartását.

Megjegyzendő, hogy az YJ-20, a bemutatott rendszerek közül a legnagyobb, képes közel függőleges támadásokat végrehajtani nagy hajók ellen, a repülés utolsó szakaszában módosítva röppályáját.

Ezeknek a rakétáknak a kilövése

Az elemzők úgy vélik, hogy a különféle aerodinamikai megoldások bemutatása Kína azon vágyát jelzi, hogy egyszerre több technológiai irányt fejlesszen ki.

A szakértők becslése szerint a bemutatott konfigurációk mindegyike potenciálisan tengeralattjárókról indítható. Kína hivatalosan nem erősítette meg ezt, de a meglévő nukleáris meghajtású többcélú tengeralattjárók már képesek cirkálórakéták használatára, és az új YJ modellek kompatibilisnek tűnnek a meglévő indítórendszerekkel.

A hiperszonikus fegyverek Mach 5-ös vagy annál nagyobb sebességgel haladnak, de a legfontosabb különbség a manőverezhetőségben rejlik.

A vitorlázórepülőgépek, mint például az YJ-17, rakétahajtású gyorsítórakétával indulnak, és kontrollált siklórepülésben folytatják repülésüket. A légsugárhajtású rakéták, mint például az YJ-19, hosszabb ideig tudnak repülni, és a teljes távolságon megtartják a teljesítményüket. Mindkét típust mozgó tengeri célpontok elleni harcra tervezték olyan távolságokon, ahol a modern rakétavédelmi rendszerek a határaikon vannak.

A kínai állami média azt sugallja, hogy az új rakétákat be lehetne építeni a 052D és 055 típusú rombolókba, valamint a H-6 bombázókba. A víz alatti komponens hozzáadása új szintű működési rugalmasságot teremt - a csapások az óceán nehezen elérhető és rosszul látható területeiről is lehetségesek.

Az USA és szövetségesei aggódnak

Az Egyesült Államok és szövetségesei egyre nagyobb aggodalommal figyelik Kína hiperszonikus programjainak gyors fejlődését. Az ilyen rakéták váratlanul megváltoztathatják az irányukat, ami jelentősen megnehezíti a döntéshozatalt harci körülmények között. Kína azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a fejlesztés kizárólag a védelem és az elrettentés célját szolgálja.

Bár az YJ-15, YJ-17, YJ-19 és YJ-20 rendszerek részletei továbbra sem megerősítettek, a parádén való közös megjelenésük mutatós gesztus volt. Az elemzők úgy vélik, hogy Peking ezzel demonstrálja szándékát, hogy szélesebb körű és technológiailag kifinomultabb hajóellenes fegyverarzenált vezessen be – beleértve azokat is, amelyeket a kínai partoktól távol járőröző tengeralattjárókról lehet kilőni.