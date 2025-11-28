A világ bármely háborújának kimenetele a kínai ellátástól függhet, és Ukrajna sem kivétel.

Az ukrajnai háború jól mutatja a világ teljes függőségét a kínai olcsó technológiától, ami potenciálisan veszélyes lehet. A Nyugat sietve próbálja csökkenteni ezt a függőséget, attól tartva, hogy egy nagyobb konfliktus katasztrofálisnak bizonyulhat.

Peter Epps, a Reuters újságírója azt írja, hogy az amerikai védelmi minisztérium innovációs részlege „kék listát” állít össze az engedélyezett drónokról, amelyek nem tartalmaznak Kínából, Oroszországból, Észak-Koreából és más potenciálisan ellenséges államokból származó kritikus alkatrészeket.

Kína azonban továbbra is a legnagyobb szereplő ezen a piacon. Egy amerikai agytröszt még 2024-ben is úgy becsülte, hogy Peking a globális drónpiac 80%-át fogja uralni, akár kész drónok, akár alkatrészeik gyártása révén.

Az állandó újrafegyverkezés szükségessége problémává vált

Kína piaci dominanciája jelentősen megnehezíti az Egyesült Államok és fő szövetségeseinek gyors újrafegyverkezési erőfeszítéseit, ami a Pekinggel való összecsapástól való félelmeknek köszönhető, amelyet Tajvan inváziója, Európában pedig Ukrajna teljes körű orosz inváziója, valamint a Kreml keleti NATO-tagállamokra gyakorolt ​​növekvő fenyegetése válthat ki.

Ez a függőség nem korlátozódik a drónokra. Az év elején Kína ritkaföldfém-export bojkottja a nyugati légiközlekedési és védelmi ipar egész szegmenseit nehéz helyzetbe hozta.

Megjegyzendő, hogy Kína jelenleg a világ ritkaföldfém-exportjának és -feldolgozásának 80-90%-át ellenőrzi, és akár több év is eltelhet, mire más termelési létesítmények megjelennek.

A Nyugat továbbra is nagymértékben függ Kínától és számos más országtól a robbanóanyagok, gyógyszerek és egyéb ipari alkatrészek vegyi anyagai és prekurzor vegyi anyagai tekintetében. A védelmi termékek mellett ez relatív monopolhelyzetet biztosít Pekingnek az akkumulátorok és a megújuló energiatechnológiák piacán.

Kínának előnye van

Evelina Buchatska ukrán technológiai vállalkozó elmondta, hogy a védelmi vállalatok gyakran nehézségekbe ütköznek a nem kínai alkatrészek, például a megfigyelő és támadó rendszerek objektívjeinek beszerzésekor.

Sok jelenlegi és korábbi nyugati tisztviselő ezt egy tudatos stratégia részének tekinti, amelyben Kína szándékosan támogatja a kulcsfontosságú stratégiai iparágakat, beleértve a ritkaföldfémek és az elektromos alkatrészek gyártását, miközben megakadályozza, hogy a versenytársak más országokban megjelenjenek.

Ami az ukrajnai drónokat és más fegyvereket illeti, Kína örömmel tartja nyitva az utánpótlási vonalakat mindkét fél számára. Ukrán szakértők szerint bár Peking nem gyárt kész fegyverrendszereket sem Oroszország, sem Ukrajna számára, gyakorlatilag a háborút használja fel az ilyen fegyverek alkatrészeinek és anyagainak fejlesztésére.

Egy esetleges háború esetén az Egyesült Államokkal vagy más ellenféllel ezek az erőforrások támogathatnák Kína hadiiparát. Ráadásul, ha Peking hirtelen blokkolná a Nyugat felé irányuló szállításokat, az bonyolítaná a konfliktust Kína ellenfelei számára.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is felvetette a kérdést. Az év elején rövid időre leállította a hírszerzési információk és a fegyverek szállítását Ukrajnának, aminek hatására számos ország arra törekedett, hogy csökkentse az Egyesült Államoktól való függőségét, attól tartva, hogy hasonló helyzet alakulhat ki.

Kína hatása a globális gazdaságra - legfontosabb hírek

A Kínával folytatott kereskedelem évek óta előnyös mind Peking, mind partnerei számára. A kínai vállalatok mélyen beágyazódtak a nyugati országok és azon túli országok gazdaságába. Sajnos a Nyugat pénzmegtakarítási vágya kegyetlen tréfát űzött el.

Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja rávilágított a Kínától való függőségre. A drakonikus vámok és számos korlátozás miatt egyes országok ipara a leállás szélére került, különösen az Európai Unióé. Az EU kínai kereskedelmi kamarája szerint az európai vállalatok hétszer függesztették fel a termelést augusztusban, és további 46 leállás várható szeptemberben.

Az Egyesült Államok és Ausztrália viszont kétoldalú megállapodást írt alá a ritkaföldfémekről, megkérdőjelezve Kína globális monopóliumát a kritikus ásványok terén.