Külföld

Kémbotrány a lengyeleknél

Súlyos büntetés várhat a delikvensekre

MH/MTI
 2025. november 29. szombat. 7:01
Lengyelországban két ukrán és három fehérorosz állampolgárt tartóztattak le Oroszország javára folytatott kémkedés gyanúja miatt - közölte pénteken a varsói államügyészség.

Jó lenne tudni, merre tartanak...
Fotó: AFP/ANP MAG/Robin Van Lonkhuijsen

A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) kedden és szerdán vette őrizetbe Varsóban és a kelet-lengyelországi Bialystok városban az érintetteket, akik a gyanú szerint 2024 márciusától idén februárig Lengyelország stratégiai jellegű infrastruktúrájáról továbbítottak információkat megrendelőjüknek.

Megfigyelték egyebek mellett Varsó, a kelet-lengyelországi Rzeszów és a közép-lengyelországi Lódz infrastrukturális létesítményeit - tudatták. A gyanúsítottakat a Telegram csatornán toborozták, tevékenységükért kriptovalutában kaptak fizetést.

Feladataik közé tartozott a stratégiai létesítmények fényképezése, de plakátokat is ragasztottak és falfirkákat is készítettek - közölte az AWB, utóbbiak tartalmát nem részletezte. Ezek a módszerek az orosz hírszerzésre jellemzők - írták. A gyanúsítottaknak felrótt cselekményért 5 évtől 30 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

