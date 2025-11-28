Hitler újra nyert

A namíbiai politikus, Adolf Hitler Uunona ismét megtartotta helyét kis északi választókerületében, annak ellenére, hogy neve erősen megosztó.

Egy Namíbiában élő helyi politikus, aki a náci Németország hírhedt vezetőjével osztozik a nevén, egymás után ötödször őrizte meg mandátumát, miután a beszámolók szerint megnyerte a szerdai helyhatósági választást a körzetében.

Adolf Hitler Uunona 2004 óta képviseli Ompundját az Oshana régióban a Délnyugat-Afrika Népi Szervezete, vagyis a SWAPO tagjaként. Noha Namíbia választási bizottsága még nem tette közzé a hivatalos szavazatszámot, több forrás szerint Uunona nagy fölénnyel győzött – írja az Euronews.

Az 59 éves politikus népszerű az alig ötezer lakosú, kis északi választókerületben névrokona öröksége ellenére is; 2020-ban a szavazatok 85 százalékával nyert.

Regionális tanácsosként a hazai média szerint elismerést kapott közösségi munkájáért és apartheidellenes tevékenységéért. A német Bildnek adott 2020-as interjújában – amikor negyedik mandátumát szerezte meg – Uunona azt mondta, semmi köze a náci ideológiához.

A világuralom bármiféle elképzelését is elutasította. „Csak amikor felnőttem, akkor jöttem rá: ez az ember az egész világot le akarta igázni” – mondta Uunona. „Nekem semmi közöm ezekhez a dolgokhoz.”

Elmondta, hogy apja nevezte el a holokausztért felelős hírhedt náci vezetőről. Uunona azonban megjegyezte, hogy „valószínűleg nem értette”, mit jelent a név.

„Gyerekként teljesen normális névnek láttam” – mondta Uunona. „Ez nem jelenti azt, hogy olyan lenne a jellemem, mint Adolf Hitleré, vagy hogy hasonlítanék Adolf Hitlerre” – mondta egy külön interjúban a namíbiai sajtónak.

A mindennapokban Adolf Uunona néven ismert, de azt mondja, nem tervezi megváltoztatni a nevét, mert már túl késő.

A balközép SWAPO párt a namíbiai felszabadítási mozgalomból nőtt ki. Antikolonialista politikát folytat, beleértve a fehér kisebbségi uralom elutasítását. Az utóbbi években a párt a centrum és a piacorientált irány felé mozdult el.

Namíbia egykor német gyarmat volt, a Német Délnyugat-Afrika része, és az Adolfhoz hasonló germán nevek ma is gyakoriak. Az első világháború után dél-afrikai fennhatóság alá került egészen 1990-es függetlenségéig – írta meg a Magyar Nemzet.