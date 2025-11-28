Házkutatás az ukrán elnöki iroda vezetőjénél

Jermak a Telegramon megerősítette, hogy átkutatták az otthonát, és jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) közös közleményében az állt, hogy a házkutatást "engedélyezték", és az egy közelebbről meg nem nevezett nyomozás részét képezi. November közepén a két ügynökség nyilvánosságra hozta, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az ország nukleáris energetikai szektorában.

Jermakot abban az ügyben nem nevezték meg gyanúsítottként, de ellenzéki képviselők és néhányan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pártjában is szorgalmazták az államfő jobbkezének tartott politikus felmentését. Andrij Jermak az egyik legbefolyásosabb vezető Ukrajnában, ő irányítja egyebek mellett az ukrán delegációt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a háború lezárásáról.

Az energetikai szektorban feltárt kiterjedt korrupciós hálózattal összefüggésben az ukrán belügyminisztérium pár napja körözést adott ki Timur Mindics ukrán üzletember, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa és Olekszandr Cukerman, a cég vezető pénzügyi szakértője ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük volt a bűncselekményekhez.

Timur Mindicset bűnszervezet létrehozásával, bűnös úton szerzett legkevesebb 100 millió dollár tisztára mosásával, valamint a korábbi védelmi miniszter, Rusztem Umerov illegális befolyásolásával gyanúsítják. A 61 éves Cukerman feltehetően Mindiccsel együtt társszervezője volt a korrupciós hálózatnak.

Mindkét férfi Izraelbe távozott, még mielőtt kihallgathatták volna őket. A Kvartal 95 produkciós cég egyik alapítója maga Volodimir Zelenszkij. Ez a cég gyártotta Az elnök a nép szolgája című vígjátéksorozatát is, mielőtt politikai pályára lépett. Az üggyel összefüggésben az ukrán parlament menesztette Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, az igazságügyi tárca élére került Herman Haluscsenkót is.