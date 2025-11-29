Csak ellopná Berlin az orosz vagyont

Egyre sürgetőbb a befagyasztott orosz eszközök felhasználása Ukrajna támogatására - jelentette ki Friedrich Merz német kancellár pénteken Berlinben, Robert Golob szlovén miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy erről hamarosan megállapodás születik az Európai Unión belül.

A kancellár hangsúlyozta, hogy az utóbbi napokban új dinamika figyelhető meg a háború befejezésének keresésében. Kiemelte, hogy Ukrajna partnerei előrelépést szeretnének elérni az orosz eszközök befagyasztása ügyében, mert azzal erőt demonstrálnának, és eszközként használhatnák arra, hogy valóban rákényszerítsék Moszkvát a tárgyalásokra.

„Miután a belga miniszterelnök ismét részletesen kifejtette álláspontját, az EU-tagállamok a jogi szövegek konkrét megvitatására térnek át, próbálva mindenki számára közös és elfogadható megoldást találni. Végső soron mindenkinek fel kell ismernie: ebben az ügyben Európa biztonságáról, mindannyiunk biztonságáról van szó” - hangsúlyozta az Ukrinform ukrán állami hírügynökség tudósítása szerint Merz, hozzátéve, hogy az utolsó csúcstalálkozó előtt ő javasolta: Ukrajnát a következő három évben az orosz eszközökből finanszírozzák.

A politikus reményét fejezte ki, hogy az Európai Unióban közös megoldás születik, és hangsúlyozta, hogy maximálisan fokozni kell az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború befejezéséért.

„Ehhez pedig véleményem szerint az orosz eszközök felhasználása valóban indokolt és helyes lépés. De ismétlem: közös megoldást keresünk a belga állammal és az Euroclearral, hogy ez valóban széles körű konszenzussal elfogadható legyen az EU-ban” - mutatott rá. Merz azt is megjegyezte, hogy „a befagyasztott orosz állami eszközök felhasználásáról szóló döntés kizárólag az EU és tagállamai hatáskörébe tartozik”.

Golob a maga részéről azt mondta, hogy Szlovénia érti Belgium álláspontját és az ezzel kapcsolatos elvárásait bizonyos garanciákra vonatkozóan, amikor ezeknek az eszközöknek a felhasználásáról van szó. Egyetértett azzal, hogy ez a legerősebb eszköz, amely Európa kezében van, és amelyet Európa Ukrajna békéjének helyreállítására használhat.

A miniszterelnök pontosította, hogy nem két különböző álláspont létezik, hanem különböző módok az ügy megoldására. Golob szerint a kancellár által előterjesztett javaslat kompromisszumos megoldás. A tervek szerint az Európai Tanács december 11-12-én esedékes ülésén vitatják meg az orosz befagyasztott eszközök felhasználásának kérdését.