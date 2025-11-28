Brutalitás miatt vettek őrizetbe egy vezető toborzót Kárpátalján

A kijevi utcák is toborzást végeznek „Ha elege van a metrón való utazásból, hívjon minket a 3333-as számon!” feliratú plakátokkal csábítják a frontra vágyókat

Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) munkatársai őrizetbe vették és meggyanúsították az egyik járási toborzó- és katonai szolgálatra felkészítő központ (TCK) vezetőjét Ivano-Frankivszk megyében, aki brutálisan megvert egy hadköteles férfit, amiért az megtagadta a fluorográfiás vizsgálat elvégzését az orvosi alkalmassági vizsgálat (VLK) során – írja a Mandiner.

Az Ukrán Főügyészség és a DBR közleményét a Pravda.ua idézte:

"A DBR kivizsgálta a polgárok és parlamenti képviselők panaszait, amelyek szerint egy Kárpátalján működő TCK-ben verések, kínzások és pénzkövetelések történtek. A nyomozás során a nyomozók számos hatalommal való visszaélésre derítettek fényt, amelyeket a központ vezető beosztású tisztje követett el."

A nyomozás alapján kiderült, hogy a férfit más állampolgárokkal együtt a kórházba küldték VLK-vizsgálatra. Amikor megtagadta a vizsgálatot, az alezredes szándékosan legalább öt ütést mért rá, célzottan az ágyék területére. Ennek következtében az áldozat súlyos testi sérüléseket szenvedett, amelyek miatt egy szerv sebészi eltávolítására volt szükség.

A tiszt ellen vádat emeltek hadiállapot idején elkövetett, súlyos következményekkel járó hatalommal való visszaélés miatt. Az ügyészek indítványára a bíróság letartóztatást rendelt el, óvadék lehetősége nélkül. A forrás szerint jelenleg más személyek (köztük rendőrök) esetleges érintettségét is vizsgálják az ügyben.