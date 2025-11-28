Börtönbüntetésre ítélték Pedro Castillo perui exelnököt

Tizenegy év, öt hónap és tizenöt nap szabadságvesztésre ítélte egy limai törvényszék csütörtökön Pedro Castillo perui exelnököt (2021-2022) államcsínyre irányuló összeesküvés miatt. A bíróság szerint a volt államfő 2022-ben követte el a bűncselekményt, amikor megpróbálta feloszlatni a kongresszust és széles jogkörökkel felruházni magát.

Az ügyészség 34 év börtönt kért a volt elnökkel szemben.

A fenyegető bizalmatlansági szavazás elkerülése érdekében Castillo 2022 végén bejelentette, hogy feloszlatja a kongresszust. Vészhelyzeti kormányt akart létrehozni, hogy a jövőben rendeletekkel kormányozhasson. A törvényhozás azonban "erkölcsi alkalmatlanság" miatt őt mentette fel tisztségéből. Castillót akkor vették őrizetbe puccskísérlet vádjával, és azóta vizsgálati őrizetben volt.

Peruban az elmúlt 25 évben számos államfőnek meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással. Szerdán Martín Vizcarra volt elnököt (2018-2020) 14 év börtönbüntetésre ítélték korrupció miatt, mert még Moquegua kormányzójaként, 2011-től 2014-ig 676 ezer dollárnak megfelelő összeget fogadott el kenőpénzként építkezési vállalatoktól közbeszerzések során. A még nem jogerős ítélettel 9 évre eltiltották közhivatal viselésétől is. Áprilisban pedig egy bíróság Ollanta Humala (2011-2016) volt elnököt ítélte pénzmosásért 15 év börtönbüntetésre.

Tavaly elmarasztalták Alejandro Toledót (2001-2006) korrupció miatt, ő 20 év és hat hónapos szabadságvesztést kapott. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) ellen jelenleg folyik nyomozás korrupció miatt. Alan García volt elnök (1985-1990 és 2006-2011) 2019-ben öngyilkosságot követett el, amikor a rendőrség korrupció vádjával megpróbálta letartóztatni.