Bart De Wever belga miniszterelnök figyelmeztetett, hogy az EU terve, amely szerint 140 milliárd eurós hitelt nyújtana Ukrajnának befagyasztott orosz állami eszközökből, tönkreteheti a békeegyezmény kilátásait, és hatalmas jogi fenyegetésekkel terhelheti országát.

A Politico által idézett, csütörtökön Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek címzett „erős hangvételű levélben” De Wever arra figyelmeztetett, hogy a terv – amely a brüsszeli Euroclear-nél befagyasztott pénzeszközöket használná fedezetként egy „kártérítési hitelhez” – megfosztaná Moszkvát egy esetleges megállapodás alkupozíciójától, erről ír az oroszhirek.hu.

„A javasolt kártérítési hitelprogram sietős előrehaladása azzal a járulékos károsodással járna, hogy mi, az EU, gyakorlatilag megakadályozzuk egy esetleges békemegállapodás megkötését” – írta De Wever.

Hozzátette, hogy ha Oroszország később megtámadná a lépést, Belgiumnak visszafizetési követelésekkel kell szembenéznie.

„Abban a nagyon valószínű esetben, ha Oroszország végül nem lesz hivatalosan a vesztes fél, akkor… jogosan fogja kérni szuverén eszközeinek visszaszolgáltatását” – írta a levélben, azzal érvelve, hogy a terv zavart is okozhat az EU pénzügyi piacain.

Eközben a Politico szerint több EU-tagállam is azzal vádolta Belgiumot, hogy nem megfelelően kezeli a befagyasztott orosz eszközökből származó adóbevételeket, és azt állítják, hogy Brüsszel nem számol el teljes mértékben az Euroclear-től beszedett váratlan nyereséggel. Diplomaták a lapnak azt mondták: gyanítják, hogy a pénzt Belgium nemzeti költségvetésébe építették be, annak ellenére, hogy korábban ígéretet tettek arra, hogy átlátható módon Ukrajnába utalják.

„Tekintettel erre a folyamatos halogatásra, felmerül a kérdés, hogy valóban megértették-e, hogy itt Európa biztonsága forog kockán” – mondta a lapnak egy magas rangú EU-diplomata. A belga tisztviselők elutasították a kritikát, mondván, hogy a bevétel teljes egészében Ukrajnába kerül.

Oroszország többször is lopásnak minősítette a nyugati országok által a pénzeszközeinek befagyasztására tett lépéseket. Vlagyimir Putyin elnök figyelmeztetett, hogy az Ukrajna támogatására szánt pénzeszközök felhasználására irányuló tervek rontják a Nyugat hitelességét, és hozzátette, hogy Moszkva megtorló intézkedéseket készített elő, ha ezek a tervek megvalósulnak.