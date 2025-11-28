Az izraeli hadsereg rajtaütése során 14 ember halt meg Szíriában

Feltétlezett terroristákat, Izrael elleni akciókat tervező fegyvereseket vett őrizetbe az izraeli hadsereg Szíriában, az akcióban több ember meghalt és hat izraeli katona megsebesült.

A hadsereg péntek reggeli tájékoztatása szerint a határtól 11 kilométerre fekvő Bedzsan nevű településen tartott rajtaütés során a körözött személyeket álmukban érte a művelet.

Szíriai jelentések szerint 14 ember halt meg az incidensben, többen egy lebombázott ház romjai alatt rekedtek. A hadsereg jelentése szerint az elmúlt hetekben gyűjtött hírszerzési információk alapján éjszaka elfogták az Iszlám Dzsamáa (al-Dzsamáa al-Iszlámíja) nevű szervezet két fegyveresét, akik Izrael elleni terrortámadásokat készítettek elő.

Elfogásuk után tűzharc bontakozott ki Bedzsánban az izraeli kommandósok és a helyiek között. Az akció a Basán Nyila elnevezésű többtucatnyi szíriai letartóztatást tartalmazó művelet része volt.

Két testvért fogtak el, akik terrortámadásokat készítettek elő, egyikük korábban rakétát lőtt és robbanóeszközöket helyezett el. Őrizetbe vételük után, amikor távozni próbáltak a faluból, tüzet nyitottak az izraeli katonai terepjáróra, amely elakadt, s amelyet később a levegőből megsemmisítettek az izraeli erők.

A SyriaTV csatorna szerint hajnali 3:40 körül hatolt be az izraeli járőr Bedzsanba, és tüzérségi támadásokról is beszámoltak a település környékén. Később a csatorna izraeli helikopterek támadásáról, valamint a helyiek és az izraeli járőr közti összecsapásokról tudósított.

A beszámoló szerint a helyiek is bekapcsolódtak a tűzharcba, miközben tüzérségi csapások érték a környéket, és harci helikopterek köröztek a levegőben.