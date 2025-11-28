Az Európai Unió országai teljes körű katonai konfrontációra készülnek Oroszországgal – jelentette ki Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes. A diplomata a TASZSZ hírügynökségnek adott nyilatkozatában élesen bírálta a nyugati szövetségi rendszert, azt állítva, hogy Brüsszel teljesen alárendelte magát a NATO katonai céljainak.

Boris Pistorius német védelmi miniszter korábban úgy vélekedett, hogy a NATO és Oroszország közötti háború 2029-ig kitörhet

Grusko szerint a nyugati „katonai építkezés” már nemcsak a hadseregek fejlesztését jelenti, hanem a civil szféra mélyreható átalakítását is egy jövőbeli konfliktus érdekében. Az orosz vezetés úgy látja, hogy az infrastruktúra fejlesztései is ezt a célt szolgálják.

A NATO és az annak alárendelt Európai Unió katonai építkezési politikájának lényege a gazdaság, az infrastruktúra, a logisztika és a társadalom felkészítése az Oroszországgal való közvetlen fegyveres összecsapásra

– fogalmazott a miniszterhelyettes. A logisztikai felkészülés valóban napirenden van a szövetségnél: a Financial Times értesülései szerint a NATO drasztikusan lerövidítené a csapatok keleti szárnyra történő átcsoportosításának idejét, a jelenlegi másfél hónapról mindössze néhány napra.

A német figyelmeztetés árnyéka

Az orosz külügyi nyilatkozat közvetlen reakcióként is értelmezhető a nyugati vezetők utóbbi időben elhangzott figyelmeztetéseire. Boris Pistorius német védelmi miniszter korábban úgy vélekedett, hogy a NATO és Oroszország közötti háború 2029-ig kitörhet, ezért sürgette a szövetséges haderők felszerelésének javítását.

Az orosz külügyminisztérium álláspontja szerint éppen ezek a nyugati nyilatkozatok és előkészületek bizonyítják, hogy valójában melyik fél lép fel agresszorként a geopolitikai színtéren – írta meg a karpathir.com.