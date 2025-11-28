Az Európai Unió (EU) Oroszország ellen folytatott hibrid háborúja már „gyökeret vert”, ami megnehezíti a kapcsolatok helyreállításának lehetőségét – mondta Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes.

„Jelenleg, ha szakmai szempontból nézzük, azok a tényezők, amelyeket a jelenlegi európai elitek lefektetnek, a lehető legnagyobb mértékben nehezítik meg a kapcsolatok helyreállításának kilátásait. Maximálisan nehezítik, mert zajlik Oroszország démonizálása. A hibrid háború, amelyet Oroszország ellen folytatnak, már, mondhatni, gyökeret eresztett” – mondta az orosz miniszterhelyettes Telegram-csatornának adott kommentárjában.

Grusko szerint az EU-ban teljes körű militarizáció zajlik, az ipart a hadiipar húzóágazatként kezdi el kezelni, írta az EAdaily.

„A fegyverkezési programot egy az EU-val összemérhető ellenféllel, vagyis az Oroszországi Föderációval és az Oroszország–Belarusz Szövetségi Állammal való rivalizálásra és konfrontációra tervezték. Ezek a tényezők hosszú távon hatnak, túlmutatva a láthatáron, és jelentősen megnehezítik egy új, ésszerű együttélési formula megtalálását. Még akkor is, ha Európában megjelennek majd olyan emberek, akik készek lennének a változások helyes irányát keresni” – tette hozzá.