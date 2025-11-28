Külföld
Az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi műveleteket indít
Donald Trump: Figyelmeztettük őket, hogy ne vigyenek mérget az országunkba
„A tengeren mintegy 85 százalékát megállítottuk (a venezuelai drogkereskedőknek). Valószínűleg Önök is észrevették, hogy az emberek nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, de nagyon hamar elkezdjük” - mondta Trump az amerikai hadsereggel folytatott online konferencián.
Hozzátette: „figyelmeztettük őket, hogy ne küldjenek mérget az országunkba”.
Washington a drogkartelleket korábban terrorista szervezeteknek nyilvánította.
Az amerikai hadsereg a kábítószer-kereskedelem elleni művelet jegyében az elmúlt két hónapban több tucat feltételezett drogszállító hajót semmisített meg a térségben, és több mint 80 emberrel, feltételezett kábítószer-kereskedőkkel végzett.