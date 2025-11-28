2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi műveleteket indít

Donald Trump: Figyelmeztettük őket, hogy ne vigyenek mérget az országunkba

MH/ MTI
 2025. november 28. péntek. 10:19
Megosztás

Az Egyesült Államok hamarosan megkezdi a venezuelai kábítószer-kereskedők elleni szárazföldi műveleteket - jelentette be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök.

Az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi műveleteket indít
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
Fotó: AFP/Brendan Smialowski

„A tengeren mintegy 85 százalékát megállítottuk (a venezuelai drogkereskedőknek). Valószínűleg Önök is észrevették, hogy az emberek nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, de nagyon hamar elkezdjük” - mondta Trump az amerikai hadsereggel folytatott online konferencián.

Hozzátette: „figyelmeztettük őket, hogy ne küldjenek mérget az országunkba”.

Washington a drogkartelleket korábban terrorista szervezeteknek nyilvánította.

Az amerikai hadsereg a kábítószer-kereskedelem elleni művelet jegyében az elmúlt két hónapban több tucat feltételezett drogszállító hajót semmisített meg a térségben, és több mint 80 emberrel, feltételezett kábítószer-kereskedőkkel végzett.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink