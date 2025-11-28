Az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi műveleteket indít

„A tengeren mintegy 85 százalékát megállítottuk (a venezuelai drogkereskedőknek). Valószínűleg Önök is észrevették, hogy az emberek nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, de nagyon hamar elkezdjük” - mondta Trump az amerikai hadsereggel folytatott online konferencián.



Hozzátette: „figyelmeztettük őket, hogy ne küldjenek mérget az országunkba”.



Washington a drogkartelleket korábban terrorista szervezeteknek nyilvánította.

Az amerikai hadsereg a kábítószer-kereskedelem elleni művelet jegyében az elmúlt két hónapban több tucat feltételezett drogszállító hajót semmisített meg a térségben, és több mint 80 emberrel, feltételezett kábítószer-kereskedőkkel végzett.