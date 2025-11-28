2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

A Kreml bejelentette Putyin és Witkoff találkozójának időpontját

Újabb egyeztetés

MH
 2025. november 28. péntek. 19:45
Megosztás

Peskov azt mondta, hogy Putyin a jövő hét első felében fogadja Witkoffot.

A Kreml bejelentette Putyin és Witkoff találkozójának időpontját
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP/POOL/Alexander Nemenov

Dmitrij Peskov orosz elnöki szóvivő szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a jövő hét első felében találkozik Steve Witkoff-fal, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottjával, tudta meg a RIA Novosti.

Korábban arról számoltak be, hogy előzetes megállapodás született Witkoff moszkvai látogatásáról. Ezt Jurij Uzsakov, az orosz elnök segédtisztje jelentette be. Tájékoztatása szerint a különmegbízott mellett az ukrajnai konfliktus rendezésében részt vevő amerikai kormányzat képviselői is érkeznek Oroszországba.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink