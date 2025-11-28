A Kreml bejelentette Putyin és Witkoff találkozójának időpontját

Peskov azt mondta, hogy Putyin a jövő hét első felében fogadja Witkoffot.

Dmitrij Peskov orosz elnöki szóvivő szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a jövő hét első felében találkozik Steve Witkoff-fal, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottjával, tudta meg a RIA Novosti.

Korábban arról számoltak be, hogy előzetes megállapodás született Witkoff moszkvai látogatásáról. Ezt Jurij Uzsakov, az orosz elnök segédtisztje jelentette be. Tájékoztatása szerint a különmegbízott mellett az ukrajnai konfliktus rendezésében részt vevő amerikai kormányzat képviselői is érkeznek Oroszországba.