Külföld
Zöld utat kaphat a fegyverlegalizáció Ukrajnában
Napirendre tűzték a törvénytervezetet
A jelenlegi változat szerint létrehoznák az Egységes Állami Fegyvernyilvántartást. A törvény lehetővé tenné a fegyverbirtoklást azok számára, akik nem rendelkeznek orvosi ellenjavallattal vagy büntetett előélettel.
Szigorú szabályok a viselésre
Bár a birtoklás legálissá válna, a lőfegyverek nyilvános viselése főszabályként továbbra is tilos lenne, kivéve a speciális eseteket. A gumilövedékes (traumatikus) fegyverek tulajdonosai, valamint a kitüntetésként kapott fegyverek birtokosai szélesebb körű jogosítványokat kapnának: ők – a fegyvermentes övezeteket leszámítva – bárhol viselhetnék eszközeiket, számol be a karpathir.com.
A fegyverviselés korlátai a tervezet szerint
A hagyományos (nem traumatikus) rövid lőfegyverek, valamint a huzagolt és sima csövű hosszú lőfegyverek tulajdonosai kizárólag az alábbi esetekben tarthatják maguknál fegyverüket:
- A fegyver tárolási helyén (otthon).
- Vadászat közben, a kijelölt vadászterületeken.
- Lövészet gyakorlása vagy sportversenyek során, a lőtereken és lőállásokban.