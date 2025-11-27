Zöld utat kaphat a fegyverlegalizáció Ukrajnában

Az ukrán Verkhovna Rada felvette a tizennegyedik ülésszak napirendjére az 5708-as számú, a lőfegyverek legalizálásáról szóló törvényjavaslatot. A tervezetet első olvasatban még 2022-ben fogadták el, ám a második olvasatra több mint 700 módosító indítvány érkezett, így a végleges szöveg még jelentősen átalakulhat.

Tizenévesek katonai kiképzése egy Lviv környéki iskolában, ahol elsősegélynyújtást, drónok vezetését és katonai fegyverek használatát tanulják Ukrajnában

A jelenlegi változat szerint létrehoznák az Egységes Állami Fegyvernyilvántartást. A törvény lehetővé tenné a fegyverbirtoklást azok számára, akik nem rendelkeznek orvosi ellenjavallattal vagy büntetett előélettel.

Szigorú szabályok a viselésre

Bár a birtoklás legálissá válna, a lőfegyverek nyilvános viselése főszabályként továbbra is tilos lenne, kivéve a speciális eseteket. A gumilövedékes (traumatikus) fegyverek tulajdonosai, valamint a kitüntetésként kapott fegyverek birtokosai szélesebb körű jogosítványokat kapnának: ők – a fegyvermentes övezeteket leszámítva – bárhol viselhetnék eszközeiket, számol be a karpathir.com.

A fegyverviselés korlátai a tervezet szerint

A hagyományos (nem traumatikus) rövid lőfegyverek, valamint a huzagolt és sima csövű hosszú lőfegyverek tulajdonosai kizárólag az alábbi esetekben tarthatják maguknál fegyverüket: