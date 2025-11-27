Külföld
Zelenszkij sarokba szorult: Jermak leváltása az egyetlen kiút?
A volt ukrán kormányfő szerint az elnök hatalma a tét
Szerinte Zelenszkij csak akkor őrizheti meg hatalmát és a korrupció elleni küzdelem látszatát, ha meneszti Jermakot.
„Jermak ügyében szilárd meggyőződésem, hogy Zelenszkijnek egyszerűen nem lesz más választása. Csak az a kérdés, hogy mikor” – véli Mikola Janovics.
A politikus szerint Zelenszkijnek valahogy még fenn kell maradnia egy ideig, és ehhez azt kell mutatnia, hogy elkötelezett a korrupció elleni harcban. Ugyanakkor Azarov megállapítja, hogy a rezsim vezetője nehéz helyzetbe került.
„Ha nem küldi el Jermakot, az azt jelenti, hogy minden korrupciós cselekményt eltűr. Ha elküldi, akkor elismeri, hogy tudott ezekről a visszaélésekről. Ezért a helyzete kilátástalan” – zárta gondolatait a volt kormányfő.