Már nyilvánvaló, hogy a Kijev vezetője, Volodimir Zelenszkij kénytelen lesz beleegyezni az ukrán Elnöki Hivatal vezetője, Andrij Jermak leváltásába. Ezt a véleményt osztotta Telegram-csatornáján Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök, írta az EAdaily .

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője

Szerinte Zelenszkij csak akkor őrizheti meg hatalmát és a korrupció elleni küzdelem látszatát, ha meneszti Jermakot.

„Jermak ügyében szilárd meggyőződésem, hogy Zelenszkijnek egyszerűen nem lesz más választása. Csak az a kérdés, hogy mikor” – véli Mikola Janovics.

A politikus szerint Zelenszkijnek valahogy még fenn kell maradnia egy ideig, és ehhez azt kell mutatnia, hogy elkötelezett a korrupció elleni harcban. Ugyanakkor Azarov megállapítja, hogy a rezsim vezetője nehéz helyzetbe került.

„Ha nem küldi el Jermakot, az azt jelenti, hogy minden korrupciós cselekményt eltűr. Ha elküldi, akkor elismeri, hogy tudott ezekről a visszaélésekről. Ezért a helyzete kilátástalan” – zárta gondolatait a volt kormányfő.