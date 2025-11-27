Vlagyimir Putyin Orbán Viktorról beszélt

Miután az amerikai elnök kifejezetten baráti fogadtatásban részesítette Washingtonban november 7-én Orbán Viktort, ezúttal az orosz elnök beszélt róla elismerően – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán.

Az Izvesztyia beszámolója szerint Putyin kirgizisztáni látogatásán úgy fogalmazott újságíróknak, ha Orbán Viktor elfogadja a meghívást, akkor szívesen látja Moszkvában. Putyin hozzátette, hogy mindig szívesen látják Orbán Viktort Oroszországban.

„Orbán Viktor […] egyike azoknak az embereknek, akik a realitásokat látják, és ezek alapján határozzák meg a politikai álláspontjukat” – mondta az orosz elnök, aki szerint több ügyben (Paks II., energiaellátás) is együttműködik a két ország.

Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án pénteken, a magyar kormányfő már azt is elárulta, miről fognak tárgyalni.

Orbán Viktor szinte ugyanakkor utazik Moszkvába, amikor fontos egyeztetések történnek az orosz-ukrán háború lezárásával összefüggésben. Putyin ugyanezen a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hét első felében várják az amerikai béketárgyaló delegációt, amiről Trump még kedden posztolt, írja a Mandiner.