Ukrajnát nem lehet részekre osztani, ha a Nyugat elismeri egy szuverén állam határainak aláásását, az új háborúkhoz vezethet – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, akit a The Guardian című brit lap idézett, számolt be az rbc.ua hírportál alapján a politic.karpat.in.ua .

A jelentés szerint Von der Leyen megjegyezte, hogy Oroszország „nem mutat valódi vágyat a konfliktus befejezésére”, és továbbra is az 1945-ös jaltai konferencia óta kialakult mentalitás keretein belül cselekszik, amely a háború utáni rendet szabályozta, és kritikák tárgya volt. „Egyértelművé kell tennünk: egy szuverén európai ország egyoldalú feldarabolása elfogadhatatlan, és a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Ha ma legitimáljuk és formalizáljuk a határok aláásását, holnap az új háborúk kapuját nyitja meg, és ezt nem engedhetjük meg” – jegyezte meg.

Az EB-elnök szerint Donald Trump amerikai elnök béketeremtési erőfeszítései kiindulópontot jelenthetnek, de Európának komoly aggályai vannak Washington kezdeti 28 pontos béketervének részleteivel kapcsolatban. Szerinte most van lehetőség valódi előrelépésre. Fontos azonban fenntartani a nyomást Oroszországra, mivel az eddig nem mutatott szándékot a háború befejezésére – állította Ursula von der Leyen.