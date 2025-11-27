Ukrán városokat zártak körbe az orosz csapatok

Az orosz erők teljesen bekerítették Krasznoarmejszket (ukrán nevén Pokrovszkot) és Dimitrovot (Mirnohrad) a donyecki régióban – jelentette be Vlagyimir Putyin csütörtökön a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) csúcstalálkozóján, Kirgizisztán fővárosában, Biskekben, az orosz sajtó számára tartott sajtóértekezletén.

Az orosz elnök szerint az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek ezen a frontszakaszon.

„Ha Ukrajna egységei elhagyják az általuk elfoglalt területeket, akkor véget érnek a harci cselekmények. Ha nem távoznak, fegyveres erővel fogjuk elérni ezt” – hangoztatta Putyin, aki szerint az ukrán fél csak októberben több mint 47 ezer ember veszített.