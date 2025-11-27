Külföld
Ukrán városokat zártak körbe az orosz csapatok
Vágóponthoz érkezett a harc?
Vlagyimir Putyin Biskekben nyilatkozott a média munkatársainak
Fotó: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP
Az orosz elnök szerint az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek ezen a frontszakaszon.
„Ha Ukrajna egységei elhagyják az általuk elfoglalt területeket, akkor véget érnek a harci cselekmények. Ha nem távoznak, fegyveres erővel fogjuk elérni ezt” – hangoztatta Putyin, aki szerint az ukrán fél csak októberben több mint 47 ezer ember veszített.