Ukrajnának a jövőben is erős hadsereggel kell rendelkeznie

Átfogó biztonsági garanciákat sürgetett Friedrich Merz német kancellár Ukrajna és az Európai Unió számára is egy esetleges orosz-ukrán békekötést követően.

„Ha egy napon békeszerződés jön létre, amiért mi európai szinten közösen is fellépünk, akkor Ukrajnának továbbra is erős fegyveres erőkre és megbízható biztonsági garanciákra lesz szüksége partnereitől” – mondta a német politikus csütörtökön Berlinben, miután találkozott Kristen Michal észt miniszterelnökkel.

A kancellár úgy fogalmazott, hogy ebben a legfontosabb egy erős ukrán hadsereg. Az európaiak a tárgyalások során elérték, hogy Ukrajna esetében a fegyveres erők létszámának felső határát ne 600 ezer, hanem 800 ezer katonában határozzák meg.

Mindketten kiemelték: figyelni kell arra is, hogy ez mit jelent Európa többi részének. Ezért nem csak az ukrán hadsereg méretéről kell beszélni, hanem az orosz fegyveres erők nagyságáról is – vélte Michal.

A két kormányfő szerint lehetővé kell tenni az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyon felhasználását egy 140 milliárd eurós hitel nyújtására Ukrajnának.

„Abban is egyetértünk, hogy nem szabad, hogy egyoldalú területi engedmények legyenek. Ukrajnát nem szabad ilyen engedményekre kényszeríteni” – hangoztatta a német kancellár, utalva az Egyesült Államok vonatkozó elképzelésére, amelyet az európaiak a múlt hét végi tárgyalásokon már elutasítottak. „Ezért a harcérintkezési vonalnak, a frontvonalnak kell kiindulópontul szolgálnia az esetleges tárgyalásokhoz” – fűzte hozzá.

A nemzetközi békefenntartó erők bevetéséről folytatott vitát Merz csütörtökön korainak nevezte.