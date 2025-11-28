Külföld
Ukrajnának a jövőben is erős hadsereggel kell rendelkeznie
Átfogó biztonsági garanciákat sürgetett Friedrich Merz
„Ha egy napon békeszerződés jön létre, amiért mi európai szinten közösen is fellépünk, akkor Ukrajnának továbbra is erős fegyveres erőkre és megbízható biztonsági garanciákra lesz szüksége partnereitől” – mondta a német politikus csütörtökön Berlinben, miután találkozott Kristen Michal észt miniszterelnökkel.
A kancellár úgy fogalmazott, hogy ebben a legfontosabb egy erős ukrán hadsereg. Az európaiak a tárgyalások során elérték, hogy Ukrajna esetében a fegyveres erők létszámának felső határát ne 600 ezer, hanem 800 ezer katonában határozzák meg.
Mindketten kiemelték: figyelni kell arra is, hogy ez mit jelent Európa többi részének. Ezért nem csak az ukrán hadsereg méretéről kell beszélni, hanem az orosz fegyveres erők nagyságáról is – vélte Michal.
A két kormányfő szerint lehetővé kell tenni az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyon felhasználását egy 140 milliárd eurós hitel nyújtására Ukrajnának.
„Abban is egyetértünk, hogy nem szabad, hogy egyoldalú területi engedmények legyenek. Ukrajnát nem szabad ilyen engedményekre kényszeríteni” – hangoztatta a német kancellár, utalva az Egyesült Államok vonatkozó elképzelésére, amelyet az európaiak a múlt hét végi tárgyalásokon már elutasítottak. „Ezért a harcérintkezési vonalnak, a frontvonalnak kell kiindulópontul szolgálnia az esetleges tárgyalásokhoz” – fűzte hozzá.
A nemzetközi békefenntartó erők bevetéséről folytatott vitát Merz csütörtökön korainak nevezte.