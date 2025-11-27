Alice Weidel bemutatta a Terv Németország számára című, 12 pontból álló javaslatát, amelyet a számos, országukat érintő válság azonnali kezelésére szolgáló programnak szán. Az AfD társelnöke élesen bírálta Friedrich Merz kancellárt és kormányát, és felelőssé tette Németország gazdasági összeomlásáért, amelyet a süllyedő Titanichoz hasonlított.

„Németország megdől, a nyílásokat elárasztja a víz. De a hajó zenekara továbbra is ugyanazokat a megnyugtató dallamokat játssza. A kapitánynak nincs több mondanivalója, csak nézi az egészet” – mondta Alice Weidel, aki szerint a legalább öt válság fenyegeti az országot: a jóléti állam, a migráció, a gazdaság, az energia és az adósság válsága. Különösen elégedetlen volt a nagy számú migránssal, akik munkanélküli segélyt kapnak, valamint azzal, hogy az illegálisnak minősítetteket nem deportálják.

„A bajor iskolák 275 osztályában már nincs egyetlen olyan gyermek sem, akinek a német lenne az anyanyelve – ez egy gyilkos vád” – mondta Alice Weidel.

A legutóbbi felmérések szerint Merz és kormányának támogatottsága rekordalacsony szintre, mindössze 23 százalékra csökkent.

Az elégedetlenség fő okai a hétköznapi németek problémáinak elégtelen figyelembevételéhez köthetők. Politológusok szerint Friedrich Merz túl nagy hangsúlyt fektetett a külpolitikára, és a védelem megerősítésére prioritásként kezelve Európa legerősebb hadseregének létrehozását, és a Moszkvával való konfrontációt, miközben háttérbe szorította a belpolitikai gondokat, például a migráció és a gazdaság kérdéseit. A kormány a honvédelmi kiadások finanszírozásához a német alkotmányos adósságfék lazítására kényszerült, ami ugyancsak vitákat váltott ki – írja a Pravda alapján a hirado.hu.

A megoldás kulcsa: az orosz gáz

Az AfD Németország számára készült tervében az olcsó energia biztosítása kerül az első helyre. Ezen belül kiemelik a energiaátmenet leállítását, az atomenergiához történő visszatérést, a szénerőművek üzemidejének meghosszabbítását, az Északi Áramlat helyreállítását, és nem utolsósorban az orosz gázimport újraindítását.

A migrációs politika terén a határok lezárását, átfogó határellenőrzés bevezetését, szigorú deportálásokat, természetbeni ellátásokat a menedékkérők pénzügyi kifizetései helyett, valamint szigorúbb naturalizációs kritériumokat írnak elő.

Ami a gazdasági intézkedéseket illeti, csökkenteni kívánják az állami kiadásokat, és meg akarják állítani az adósságfelhalmozást. Alice Weidel emellett azt is indítványozta, hogy tiltsák be az NGO-k finanszírozását, valamint nyilvánítsák az Antifát terrorszervezetté.

Az ukrajnai háborún is múlik az AfD sikere

A 2025. február 23-i előre hozott szövetségi választásokon az AfD a második helyet szerezte meg, 20,8 százalékos szavazati aránnyal és 152 mandátummal a Bundestagban, ami történelmi siker volt a párt számára. Ugyanakkor jelenleg alacsonyak a párt esélyei arra, hogy szövetségi szinten hatalomra kerüljön – részben a többi nagy párt által alkalmazott „tűzfalpolitika” miatt, amely elszigeteli az AfD-t. Azonban a párttal való együttműködés tabuja már kezd gyengülni, mivel több esetben is más pártok (beleértve a CDU-t is) együttműködtek a AfD-vel konkrét kérdések megoldása érdekében.

A párt a volt NDK teljes területén az első helyen végzett, ami stabil regionális bázisára utal.

Az INSA 2025. augusztusi felmérése szerint a németek 43 százaléka hiszi, hogy az AfD lesz a legerősebb párt a 2029-es választásokon.

A világ számos politikai folyamatát befolyásolja majd, hogyan ér véget az ukrajnai háború. Egyre erősödnek azok a hangok, amelyek közvetlen tárgyalásokat sürgetnek Moszkvával az új kapcsolatok kialakítása érdekében. Ha Oroszország győzni fog, az AfD – amely ellenzi a szankciókat és az Ukrajnának küldött fegyverszállításokat – komoly politikai előnyhöz juthat.