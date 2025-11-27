Trump váratlan döntése átírta Ukrajna háborús terveit

A Bloomberg által közzétett átirat szerint a hívást Trump különmegbízottja, Steve Witkoff készítette elő, aki azt tanácsolta a Kremlnek, hogy Putyin „hízelgő hangnemben” dicsérje Trump gázai tűzszünetben játszott szerepét. Az orosz elnök így is tett, béketeremtőként méltatta Trumpot, majd figyelmeztette, hogy a Tomahawk rakéták átadása „súlyos károkat” okozna az amerikai–orosz kapcsolatokban – számolt be a New York Post alapján az Origo.

A Pentagon korábban már jóváhagyta a rakéták átadását, és Trump is nyitottnak tűnt. Az eszközök több mint 1500 kilométerre lévő orosz katonai és energetikai célpontokat érhettek volna el, ám a Putyin-hívás után az amerikai elnök visszatáncolt.

A másnap érkező Zelenszkij hiába készült részletes célpontlistával, Trump ekkorra már letett a döntésről.

A Fehér Ház szerint mindez „normál diplomáciai folyamat”, Trump pedig úgy fogalmazott: Ez egy teljesen szokásos tárgyalási helyzet.”

A kiszivárgott részletek azonban azt mutatják: Putyin egyetlen telefonhívása sikeres volt, míg Zelenszkij hónapokig hiába lobbizott.

November 1-jén még arról írtak, hogy a Pentagon jóváhagyta az amerikai hosszú hatótávolságú rakéták szállítását Ukrajnába.

Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államoknak „egyelőre nincs szándékában” Tomahawk cirkálórakétákat küldeni Ukrajnának, de később akár meg is változtathatja az álláspontját.