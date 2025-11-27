Sikeresen zárult a tíznapos magyar orvosmisszió Afrikában

A Budapesti Szent Ferenc Kórház csapatának vezetésével Csád fővárosában sikerrel zárult az a tíznapos orvosmisszió, amelynek során a magyar szakemberek a helyi egészségügyi dolgozók továbbképzésében vettek részt, több sikeres műtéti beavatkozást végeztek, és egy önállóan működő, a világ más pontjain is alkalmazható gyógyító és oktatási modell alapjait tették le - közölte az egészségügyi intézmény csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a program a Hungary Helps támogatásával még 2024-ben indult, és a misszió keretében már harmadszorra volt kint ebben az afrikai térségben a Budapesti Szent Ferenc Kórház által vezetett magyar orvoscsapat. A tíznapos program egyik eredményeként a szubszaharai régióban beültették az első kétüregű pacemakereket; a műtétekben közreműködött Hartyánszky István, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika profilvezető professzora, Toldy-Schedel Emil, az Irgalmasrendi Kórház kardiológusa és elektrofiziológusa, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója, valamint Medgyesi Anna, a Honvédkórház Kardiológiai Osztályán képzett munkatárs - közölték.

A magyar kardiológusok részvételét Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és Duray Gábor, a Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa támogatása tette lehetővé - írták. A misszió fontos céljának nevezték a helyi szakértelem növelését, az önellátó egészségügyi kapacitás fejlesztését, valamint azt, hogy a sürgős pacemakert igénylő csádi betegek már ne veszítsék el a helyi ellátás hiánya miatt az életüket, és a beavatkozásért már ne kelljen más országokba utazniuk.

A most megtörtént beavatkozások a helyi szakemberek aktív közreműködésével zajlottak, és csádi szakemberek magyarországi képzése is zajlik, a cél, hogy ők 2026-ra - magyarországi orvosok felügyelete mellett - helyben és már önállóan végezhessenek pacemaker-beültetéseket - emelték ki. A tíznapos misszió során több mint húsz szakember kardiológiai továbbképzése valósult meg, valamint a sürgősségi és intenzív terápiás képzések is folytatódtak. A Tóth Judit aneszteziológus, intenzív terápiás, hadi- és katasztrófaorvostan szakorvos által vezetett, aneszteziológus, intenzív terápiás és sürgősségi szakorvosokból álló missziós csapat - Doloczki Örs, Bagdy Virág és Tóth Andrea részvételével - a kritikus állapotú betegek ellátására, a sürgősségi triázsra és az emelt szintű újraélesztésre képezte a csádi egészségügyi szakembereket.

A misszió konkrét eredményei közé tartozik a triázs és az újraélesztés oktatása közel ötven szakembernek, tíz helyi oktató képzésével egyidejűleg, valamint az intenzív osztályon dolgozó tíz nővér továbbképzése. A n'djamenai Central Kórház más csádi kórházak szakmai gyakorlaton lévő szakembereit is bevonta az oktatásba, így a képzés az egész ország egészségügyi rendszerére hatással van - fűzték hozzá. Úgy fogalmaztak, a magyar segítség célja, hogy tartós tudást és kapacitást hagyjon maga után, amely hosszú távon is életet menthet, valamint, hogy a magyar és afrikai orvosi egyetemek között tartós és gyümölcsöző szakmai és oktatási együttműködést alapozzon meg.

A csádi misszió egyúttal egy olyan humanitárius modell, amely egyszerre ment életeket, fejleszt közösségeket és erősíti Magyarország nemzetközi szerepét és szakmai tekintélyét - emelték ki. A projekt egy olyan önállóan működő, nemzetközi szinten is elismert gyógyító és oktatási struktúra kialakítását teszi lehetővé, amely hosszú távon egyszerre biztosítja az ország egészségügyi fejlődését és Magyarország tartós szakmai jelenlétét a régióban - áll a közleményben.