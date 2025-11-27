Kirgizisztáni látogatása során Vlagyimir Putyin részletesen beszélt az Egyesült Államok által javasolt ukrajnai béketervről, a fronthelyzetről és a Washingtonnal folytatott egyeztetésekről.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Moszkva kész alapul venni a 28 pontos Trump-tervet, ugyanakkor leszögezte: ha az ukrán csapatok nem vonulnak ki az általa követelt területekről, Oroszország katonai úton éri el céljait.

Putyin a sajtónak elárulta, hogy az Ukrajna és az USA közötti genfi tárgyalások után a sokat emlegetett 28 pontot négy fő komponensre osztották. „Ezt mind átadták nekünk. Összességében egyetértünk azzal, hogy a 28 pontos Trump-terv alapul szolgálhat a jövőbeli megállapodásokhoz” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy a terv végrehajtása elvezethet a normalizációhoz, de erről még korai beszélni.

Az orosz államfő jogilag lehetetlennek nevezte a megegyezést a jelenlegi ukrán vezetéssel. Putyin érvelése szerint Volodimir Zelenszkijék „stratégiai hibát” vétettek, amikor nem tartották meg a választásokat, így velük „értelmetlen dokumentumokat aláírni”.

Moszkva célja nem Kijev, hanem a nemzetközi közösség elismerése. „Nekünk arra van szükségünk, hogy a döntéseinket a főbb nemzetközi szereplők ismerjék el” – mondta Putyin, utalva arra, hogy a megszállt területek orosz szuverenitását globális szinten akarja garantáltatni.

Fronthelyzet és a „Komszomolszk-rejtély”

A harctéri helyzet kapcsán Putyin magabiztosan nyilatkozott, szerinte az orosz hadsereg képes elfoglalni egész Donyeck megyét, miközben az ukrán erők elveszíthetik harcképességüket, és a „front összeomlása elkerülhetetlen”. Felsorolásában azonban egy furcsa hiba csúszott be: Komszomolszk városát említette a frontvonalon, holott ilyen nevű település (ma Horisnyi Plavni) Poltava megyében, a harcoktól távol fekszik.

„Mi van ezután? Ezután jön Komszomolszk, északabbra Kupjanszk, Szlovjanszk, Sziverszk. Komszomolszkban már folynak a harcok” – állította Putyin. Szakértők szerint az orosz elnök valószínűleg nyelvbotlást követett el, és Kosztyantynivkára gondolhatott, ahol a DeepState adatai szerint valóban zajlanak összecsapások.

Titkos találkozók és szivárogtatások

Putyin megerősítette a háttérben zajló diplomáciai manővereket is:

Abu-Dzabi találkozó: Elismerte, hogy Kijev kezdeményezésére az orosz és ukrán titkosszolgálatok találkoztak az Emírségekben, ahol váratlanul egy amerikai képviselő is megjelent.

Witkoff-ügy: Védelmébe vette Steve Witkoffot, Trump különmegbízottját, akinek kiszivárogtak a tárgyalásai. Putyin szerint a szivárogtatás azok műve, akik folytatni akarják a háborút.

Lavrov helyzete: „Butaságnak” nevezte a külügyminisztere kegyvesztettségéről szóló pletykákat, jelezve, hogy Szergej Lavrov épp az amerikai partnerekkel való találkozóra készül.

Az orosz elnök meglepetésének adott hangot a Lukoil és a Rosznyefty elleni új amerikai szankciók miatt is, amelyeket az alaszkai egyeztetések után „érthetetlen jelzésnek” nevezett. Megerősítette ugyanakkor, hogy jövő héten amerikai delegáció érkezik Moszkvába, írja a karpathir.com.